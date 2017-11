L’application d’un dina non homologué à Maevarivotra, district d’Analalava s’est soldée par la mort de deux hommes, samedi matin.

Sans scrupule. Les membres du comité du dina de Besaboha dans la commune d’Andrevorevo, district d’Analalava, région de Sofia ont exécuté deux suspects samedi matin vers 7h. Ce dina n’a pas encore été homologué par le tibunal, selon les précisions de la gendarmerie nationale. Une centaine d’individus furieux venant de Belinta, Ankorabe, Andampy et Antremahely ont assiégé le fokontany où ils ont recherché trois frères suspectés dans un larcin.

« Ils ont capturé un père de famille et son gendre. Ils les ont amenés un peu plus loin, à deux cent cinquante mètres du village pour les décapiter l’un après l’autre », a indiqué le lieutenant-colonel, commandant de groupement de la gendarmerie de Sofia, dans un entretien par téléphone hier. Tous les deux n’ont pas survécu à leurs blessures. « Ces victimes sont des présumés complices des bandits ayant opéré une série de vols aggravés dans les zones mises au diapason du dina », a signalé un notable du fokontany local. Cette exécution a créé la panique parmi les habitants.

Le mobile du crime n’est pas bien défini. Les gendarmes minoritaires du poste fixe d’Andrevorevo ont ouvert une enquête sur ce crime odieux. Les tueurs ont vidé les lieux et se sont évanouis dans la nature.

Vendetta

Le dernier renseignement sur leur filature révèle que les assassins se sont dirigés dans les broussailles isolées, à une quinzaine kilomètres du lieu d’assaut.

Ce cas de vendetta est le deuxième commis en l’espace de quelques jours dans la région de Sofia, après celui d’Ambatoriha-Est où trois hommes n’ont pas échappé aux griffes de la foule. Le commandant de groupement local soulève le problème de sous-effectif des forces de sécurité déployées dans ces localités. « Aucun coup de filet ne sera réalisé avant que les agents de renseignement diligentés sur place ne donnent le feu vert », a-t-il appris. L’envoi du renfort est pourtant en cours pour éviter des éventuelles représailles du côté des victimes.

Les responsables de sécurité publique au sein de l’organe mixte de conception (OMC) du district se sont rendus sur place pour essayer d’apaiser la tension entre les villageois. Un focus sur ce dina jugé illégal sera également à l’affiche, d’après les informations recueillies.

Hajatiana Léonard