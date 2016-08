Pris en flagrant délit de vente illégale d’armes dont deux kalachnikovs, cent soixante huit cartouches, deux hommes ont été arrêtés par les éléments de la police du commissariat central à Tsaralalana. Il y avait aussi cinq boites de chargeurs et six uniformes de gendarmes. Ces deux hommes ont été interpellés sur la route digue Anosipatrana, vendredi après-midi. Les policiers ont agi sur la base d’un renseignement, avant d’arrêter ces deux hommes. Déguisé en gendarme, l’homme de 45 ans comptait porter ces armes dans la région sud pour fournir des dahalo.

« On a reçu un appel à témoin qu’il y avait un homme portant des armes. On a tout de suite fouillé tous les véhicules empruntant cette route. Les deux suspects se trouvaient dans un taxi, ce jour là. On a repère des armes. Le suspect s’est déguisé en élément de la gendarmerie. Il avait une pièce justificative ou carte de gendarme avec lui », explique le commissaire central Tsaramonina Ravony.

D’après l’enquête effectuée, l’homme de 45 ans a révélé que c’est la cinquième fois qu’il vend des armes. Il était aussi l’un des dahalo du Sud. Quant à l’autre homme, il s’agit d’un membre des

forces de l’ordre.

« Le suspect a déclaré qu’il avait des complices parmi quelques personnes du gouvernement. On demandera une délégation judiciaire pour continuer l’enquête à propos de cette découverte d’armes », poursuit le commissaire central.

Déférés au parquet hier, les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt à Tsiafahy.

Nantenaina Njanahary