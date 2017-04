Règlement de comptes entre les forces de police et l’administration pénitentiaire. Hier le Syndicat du personnel de l’administration pénitentiaire (Spap) a lancé une attaque ouverte contre la police nationale. Un avis de recherche lancé contre l’employé d’un opérateur économique d’origine indienne, ayant travaillé pour celui-ci en tant que chauffeur, fait brûler le torchon entre les deux corps. Le 13 avril dernier, le fugitif a volé un 4×4 pick-up de marque Mazda BT50 de son patron dans la villa de ce dernier à la cité Planton à Ambaranjana, et a, dans la foulée, chargé à bord tous les objets de valeur à portée de main dans la résidence. Une fausse identité que le suspect a fournie aux victimes lors de son recrutement, a été de ce fait communiquée à la police pour lancer un avis de recherche.

Outrage

En menant son investigation, les enquêteurs ont établi que l’individu en cavale est un détenu, censé être en prison. La police ne s’est pas alors gênée pour faire large diffusion de l’avis en insistant sur le fait que le fugitif est un détenu.

« Une communication ayant fortement terni l’image du corps de l’administration pénitentiaire a été menée par la police alors que l’information propagée est complètement fausse. Le prisonnier en question est incarcéré à la maison centrale d’Ankazobe. On peut vérifier. Nous invitons la police à effectuer des vérifications avant de faire des déclarations dont les conséquences sont très graves », tonne Realy César Didérot, président du Spap.

N’ayant pas mâché ses mots lors d’un point de presse, tenu hier par le Spap, il signifié que de telles pratiques n’ont que trop duré.

« Voilà qu’on nous accuse à tort de libérer des détenus alors que les Kalachnikov qui tombent entre les mains des bandits et qu’ils utilisent pour commettre des crimes sont des armes venant du corps de la police et des forces armées. Nous nous efforçons tant bien que mal de ne pas faillir à notre mission bien que nous n’ayons que de vieux fusils Mas 36 ainsi que des Mat 49 », fulmine-t-il.

Andry Manase