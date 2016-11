Quatre-vingts ans, ça se fête. Didier Ratsiraka, ancien président de la République, n’a pas manqué de le faire. La journée d’hier, le 4 novembre, marque en effet le 80e anniversaire de l’amiral. Une journée qu’il a passé avec sa famille et ses compagnons politiques dans la ville de Fianarantsoa. Il y tiendra un meeting ce jour, dans le cadre des manifestations de célébration de la 40ème année d’existence de son parti politique, l’Avant garde pour la rénovation de Madagascar (AREMA).

Outre le record de longévité de sa formation politique, celui qui a été fait amiral, plus haute distinction de la marine, équivalent du général d’armée, suite à une décision de l’Assemblée nationale populaire de l’époque de la 2e Répu­blique, tient également un record de longévité pour avoir occupé la fonction de président de la République durant 20 ans.

Malgré sa singulière longévité au pouvoir, le bilan de Didier Ratsiraka est fortement mitigé. Si certains le voient comme un « bâtisseur », ou encore un « fin politicien et diplomate », d’autres le considèrent comme un « dictateur », un militaire ayant imposé un régime « autoritaire et répressif ».

Garry Fabrice Ranaivoson