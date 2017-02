La filière vanille est dans le désarroi. Les planteurs d’Ambanja, Ambilobe, Antsiranana II et Nosy Be vivent dans l’insécurité totale.

Des malfaiteurs venant des quatre coins de la région Diana se sont infiltrés dans les villages producteurs de vanille pour voler les produits et pour agresser les planteurs. En fait, la recrudescence des vols de gousses sur pied, la violation des règles de production, la récolte précoce figurent parmi les différentes causes qui poussent certains opérateurs à vouloir s’enrichir sans respecter les normes. C’est la qualité de la vanille qui en pâtit et avec elle, l’avenir de milliers de petits producteurs. La plupart des produits cueillis actuellement sont des gousses de vanille verte qui ne remplissent pas les conditions optimales pour un taux de vanilline suffisant.

Deux cas de vol sur pied de la vanille verte ont été signalés, il y a deux semaines, mais les voleurs ont pu échapper aux éléments des forces de l’ordre. Face à cette situation, les planteurs de vanille se sentent sans défenseurs qui se soucient de la sécurisation de leurs plantations.

Trois outils

Pour y faire face et pour redresser la filière, fortement minée par l’insécurité et les activités des non-professionnels, les différents acteurs se sont réunis, vendredi dernier, dans la salle de réunion de l’hôtel Palma Nova Ambanja pour trouver des solutions et éviter ainsi la débâcle de la filière.

L’initiative émane de la région Diana, de concert avec la Plateforme nationale de la vanille, représentée par sa présidente, Irène Rahariseta.

« Cet atelier sur la sécurisation de la filière vanille est une manière de redorer la qualité de la vanille de Diana et de mener la lutte contre la récolte précoce avant la date d’ouverture officielle de la campagne », a expliqué le chef de région Diana Tongazara Eddie Jean Aimé.

Trois outils ont été débattus sur la sécurisation de la vanille au titre de la campagne 2017, à savoir le Plan d’action de sécurisation, les données techniques de la pollinisation permettant de projeter la date probable d’ouverture de la campagne, et le draft d’un « Dina» (pacte villageois) de la vanille pour la Diana.

Raheriniaina