Les autorités régionales du Nord réagissent face à l’épidémie de peste qui sévit sous ses deux formes, pulmonaire et bubonique. Il est urgent de bloquer sa pénétration.

Un plan de contingence dynamique. C’est la riposte que les autorités de la région Diana, en collaboration étroite avec le ministère de la Santé publique, ont mis sur pied pour faire face à l’épidémie de peste. Un cordon sanitaire en quelque sorte. Tout a débuté par des explications sur la peste, la définition standardisée des cas, les activités principales devant une épidémie de peste, car un cas vaut épidémie… Le traitement ou la prise en charge des malades, les attitudes à avoir au niveau du foyer et les clés de communication pour un impact comportemental n’ont pas été exclus.

« Certes, jusqu’ici, nous n’avons constaté aucun cas suspect, probable ou confirmé dans la région, mais comme la peste est une maladie grave et mortelle qui se transmet rapidement, il s’avère nécessaire de lutter contre sa propagation parce qu’elle peut toucher tout le monde en tout lieu», précise le Dr Isaïe Andriamiandra, directeur régional de la Santé publique de Diana, lors des réunions successives. Il a mis un accent particulier sur la mise en place d’un type de plan préventif.

Pour ce faire, un comité de vigilance contre la peste a été créé, hier mardi, dans l’après-midi. Il est coordonné par un comité ad hoc, présidé par le chef de la région, Eddie Tongazara, et co-présidé par le préfet d’Antsiranana, Arsène Banoma, afin de renforcer la lutte contre ce fléau et d’assurer la continuité du fonctionnement de l’organisation face à toute éventualité, pouvant être matérielle ou personnelle. Ce comité a pour rôle d’assurer la coordination générale des actions de riposte, de développer les orientations stratégiques et politiques de cette riposte, de valider les données des tendances épidémiologiques et toutes les communications destinées aux média ainsi que le plan de réponse à l’épidémie….

Sévère surveillance

En outre, six commissions ont été créées pour faciliter les tâches dont celle de la surveillance épidémiologique car à Madagascar, la lutte contre la peste est basée sur cette méthode. Mettre à jour les définitions des cas, les fiches techniques et le guide de lutte contre la peste, assurer la diffusion des définitions des cas, des fiches techniques et le guide sur le terrain, coordonner la formation des agents de santé sur les différents aspects de la surveillance à tous les niveaux, y compris au niveau communautaire… tels sont les échantillons des tâches attribuées à cette commission.

Sans tarder, le comité a décidé de se déplacer à l’université Nord d’Antsiranana, demain jeudi, afin de mener une campagne de sensibilisation sur l’assainissement des endroits très insalubres qui peuvent favoriser la propagation de la maladie. Les campagnes de nettoyage se poursuivront samedi, au marché de Bazary kely. « Gouverner c’est prévoir, toutes les actions seront orientées vers la lutte contre la propagation de cette maladie mortelle. J’exhorte la population à ne pas céder à la panique, mais à suivre les règles de la prudence », conclut le président du comité ad hoc, déterminé à mener le combat jusqu’au bout.

Raheriniaina