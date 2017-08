Le Vih/Sida est un problème de santé publique dans la région de Diana. Dix personnes en sont morts durant les cinq premiers mois de cette année.

Le Sida tue. Soixante dix-neuf personnes vivant avec le Vih/Sida ont perdu la vie, depuis l’an 2012 jusqu’en mai 2017, dans la région de Diana. Dix d’entre elles ont été enregistrées entre janvier et mai de cette année. C’était le rapport de la direction régionale de la Santé publique (DRSP) à Diana sur la situation des infections sexuellement transmissibles (IST) dans la région, envoyé hier. «Malheureusement, la maladie n’a été détectée que tardivement pour la plupart d’entre elles. Et dans un stade avancé, il n’y a pas grand chose à faire. Les médicaments ne sont plus efficaces», explique le directeur régional de la Santé publique de Diana, Isaïe Jules Andriamiandra, joint au téléphone, hier.

L’hôpital de référence du district à Nosy Be est un étab-lissement sanitaire qui accueille ses porteurs de Vih/Sida mourants. « Certains arrivent ici sans savoir qu’ils sont déjà au stade final de leur maladie. Après différents traitements qui semblent tous inefficaces, nous effectuons des dépistages sans avertir les malades. C’est là qu’on s’ aperçoit qu’ils sont sidéens. Nous ne pouvons rien faire qu’informer leur famille », explique le Dr Jules Randrianarison, médecin chef de l’hôpital.

Des centaines de cas

Ce nombre de décès n’est pas la seule statistique alarmante, dans le Nord de la Grande île. Entre janvier et mai, cent cinq sur douze mille personnes dépistées ont été testées positives au Vih/Sida. Cinquante neuf d’entre elles sont des nouveaux cas. Soixante dix-huit d’entre eux sont des femmes et les cent quatre sont des personnes âgées entre 15 et 49 ans. Actuellement, quatre cent trente et une personnes vivant avec le Vih/Sida sont répertoriées dans la région de Diana, trois cent trente d’entre elles sont sous ARV. « Les gens ne se protègent pas ici, alors que la ville accueille beaucoup de visiteurs. C’est pourquoi cette statistique est préoccupante», enchaine le Dr Jules Randrianarison.

Le nombre de ces personnes dépistées ne représente que 1% de la population de l’extrême Nord de l’île. Les sensibilisations des personnes à passer au dépistage, à se protéger dans les rapports sexuelles, à ne pas avoir de partenaires multiples, sont les défis qui attendent le personnel de santé. « Certaines personnes ne croient pas encore que cette maladie existe et qu’elle peut tuer », déplore Jules Randrianarison. Les médecins recommandent tout un chacun à ne pas hésiter à se faire dépister. « Si le Vih/Sida est dépisté précocement et si le malade suit les traitements indiqués, il peut avoir une espérance de vie comme tout le monde», rassurent-ils.

Miangaly Ralitera