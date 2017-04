Le premier dialogue politique, de l’année, entre l’État et l’Union européenne, se tient, ce jour, à Antsiranana. Une rencontre qui pourrait accoucher d’un engagement mutuel entre les deux parties.

Des engagements officiels. C’est ce qui pour­rait découler du dialogue politique entre l’État malgache et l’Union européenne (UE), ce jour, à Antsiranana, le premier pour cette année. Des engagements mutuels clairs quant aux conditions de décaissement de la manne du XIe Fonds européen de développement (FED), notamment, l’aide budgétaire d’un montant de 30 millions d’euros pour le compte des années 2017-2018.

La première tranche de cette aide budgétaire, à hauteur de 15 millions d’euros, sauf changement, devrait être allouée, au début de ce second semestre. Dans ce sens, le dialogue politique d’aujourd’hui devrait faire le point sur les avancées faites dans les engagements conclus entre les deux parties, dans le cadre du programme indicatif national (PIN), mais, aussi, durant la précédente rencontre, le 9 décembre, au palais d’État d’Iavoloha.

Le PIN, du XIe FED dresse trois priorités qui sont la gouvernance, le renforcement des institutions et des politiques publiques, les infrastructures et l’énergie pour soutenir la croissance économique et le développement rural. Les avancées faites dans l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, de l’appui au secteur privé, de la lutte contre la corruption, l’État de droit, du respect des droits de l’homme, devraient ainsi, encore, être sur le tapis.

Les échanges de ce jour ont été précédés d’un dialogue politique entre le gouvernement et l’UE, au palais d’Etat de Mahazoarivo, le 16 mars. La question de la sécurité a été l’un de sujets de « préoccupations », soulevés par les deux parties, particulièrement, la prolifération des vindictes populaires. La question des vindictes populaires et la recrudescence de l’insécurité, tant en zone urbaine que rurale, semblent, jusqu’ici, difficiles à contenir. Des sujets déjà évoqués, à Iavoloha, en décembre.

La présence, à Antsi­ranana, des représentants des forces armées de la police nationale au sein du gouvernement, pourrait indiquer que le sujet sera, à nouveau, abordé, aujourd’hui. « L’importance d’une justice impartiale, indépendante et efficace », a ainsi, été soulignée durant les échanges, à Maha­zoarivo. L’actualité du moment, l’affaire Antsaka­bary, « a été soulevé par l’UE », rapporte le communiqué de presse conjoint de la rencontre.

Officiel

Il est probable, alors, que le sujet épineux du dossier Claudine Razaimamonjy, soit évoqué, ce jour, à Antsira­nana, bien que par le biais d’un communiqué de presse, le ministère de la Commu­nication a soutenu que ne s’agissant pas d’une affaire d’État mais, d’une procédure judiciaire contre une simple citoyenne, l’Exécutif n’a pas à se prononcer sur la question. Un sujet qui, par ailleurs, a créé un malaise entre l’État et certaines représentations diplomatiques.

La confiance mutuelle public-privé « mise à mal par l’introduction de l’ACD [Advance cargo declaration », a été glissée par l’UE, à Maha­zoarivo, pareillement, pour la nécessité que les échéances électorales de 2018 soient « crédibles et transparentes ». Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’UE, a soutenu, le 9 décembre, que « la mise en place effective de la Haute cour de justice (HCJ), est énormément importante car, elle doit compléter la structure judiciaire du pays qui est, aussi, incluse dans le cadre de notre appui budgétaire ».

Ce sujet figure parmi les points « où nous pensons que des avancées sont encore à faire », a-t-il ajouté. Reste à voir si le sujet sera, de nouveau, soulevé, ce jour, à Antsi­ranana. À en croire la publication d’une presse privée de la capitale, hier, « l’Union européenne sera évaluée à l’aune de ses engagements », car, « le taux de décaissement, par le biais du PIN du 11e FED, avoisine seulement les 16%, alors que le programme court de 2014 à 2020 ». Durant ce dialogue, chaque partie pourrait demander des comptes à l’autre. Officialiser les engagements pris de part et d’autre pour faciliter la quanti­fication des avancées faites et, au final, provoquer le décaissement des fonds.

Garry Fabrice Ranaivoson