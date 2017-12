Le président de la République a réagi aux résolutions du parlement européen du 15 novembre. Il a également interpellé la lourdeur des procédures de décaissement du XIe FED lors du dialogue politique d’hier.

Franc et loyal. Tels sont qualificatifs appliqués sur les échanges entre l’Union européenne et les autorités malgaches lors du sixième dialogue politique d’hier. Le ton est donné par le président de la République dès le discours d’ouverture.

En rappelant la nécessité du renforcement de la stabilité, Hery Rajaonarimam­pianina a répliqué aux critiques acerbes du Parlement européen du 15 novembre. « (…) Toute communication doit être claire et objective », a-t-il soutenu.

Dans sa missive, le Parlement européen a souligné que (…) le président malgache s’est dit favorable à une réforme constitutionnelle (…), et [le parlement européen s’inquiète] qu’il ne s’agisse d’une manœuvre pour reporter les élections et rester au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel. D’un revers de la main, le président de la République a effacé cette inquiétude. « Les élections auront bien lieu en 2018 et je n’ai jamais laissé planer le doute qu’elle n’aura pas lieu », a-t-il soutenu.

Dans son allocution, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) Benedito Sanchez a tempéré le jeu en soulignant que les débats politiques au niveau du parlement européen font partie de son mandat et que l’UE partage les objectifs de Madagascar dans l’instauration de la stabilité et au renforcement de la démocratie. (…). Par ailleurs il a confirmé sa volonté d’accompagner les élections à hauteur d’EUR 3,7 millions.

Dans un autre registre, Hery Rajaonarimampianina a également soulevé la lourdeur de la procédure de déblocage des fonds issus des accords signés entre les deux parties.

Retard

Une remarque déjà soulevée lors du dernier dialogue politique en avril 2017 et réaffirmée hier. Signé en février 2016, le XIe Fonds européen pour le développement (FED) d’un montant de cinq cent dix-huit millions d’euros arrive au compte gouttes. « Nous devons travailler vite, rapidement par rapport aux priorités, afin d’arriver à voir des résultats », a-t-il continué.

Cette interpellation a été prise en compte à entendre l’ambassadeur de l’UE qui a affirmé que quatre vingt pour cent de l’allocation initiale du Programme indicatif national du XIe FED étant déjà engagé et vingt-cinq pour cent payé. Lors du dialogue politique d’hier, il a annoncé le décaissement d’un appui budgétaire d’un montant de treize millions cinq cent mille euros.

Depuis 2014, la rencontre d’hier à Iavoloha constitue le sixième dialogue politique entre Madagascar et l’Union Européenne. Dans ce cadre, les ambassadeurs de l’UE, de France, d’Alle­magne, du Royaume Uni et des Pays-Bas ainsi que les ministres-conseillers de la Suède et de la Pologne ont rencontré le président de la République, Hery Rajaonari­mampianina, qui était accompagné par le Premier Ministre, quinze ministres, ainsi que des hauts responsables.

La réunion d’hier consiste au suivi des engagements pris à Antsiranana, la situation et les actualités politiques nationales, la protection des droits de l’Homme, un état des lieux de la gouvernance et la situation économique ainsi que les perspec­tives de la coopération entre l‘UE et Madagascar.

Andry Rialintsalama