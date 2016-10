L’un des concerts les plus attendus dans la programmation de cette 27e édition du festival international Madajazzcar. Les retrouvailles avec le chanteur, compositeur et guitariste de renom qu’est D’Gary a fait voyager le public dans la soirée du 6 octobre sur la scène de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT). Autant dans la Grande île natale qu’à l’international, Ernest Randrianasolo de son vrai nom a toujours su enivrer les mélomanes qui le suivent depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

Fidèle à lui-même, c’est toujours en toute sobriété et fort de ce talent qu’on lui reconnaît à la guitare, son instrument de prédilection, que D’Gary s’est présenté sur la scène de l’AFT Andavamamba. Connu pour ses mélodies et ses compositions issues du terroir malgache, notamment du Sud de la Grande île, l’artiste s’est plu à explorer les sonorités du jazz qu’il a alors brillamment conjuguées avec sa musique, le temps d’une soirée. Armé de sa guitare et à travers des accords ouverts, D’Gary a joué des sonorités propres au « Tsapiky », accompagné d’un musicien tout aussi talentueux à ses côtés, le saxophoniste Nicolas Vatomanga.

Avec ces deux musiciens sur scène, un mélange musical des plus exceptionnels a été proposé au public présent dans la salle. Dans le cadre de ce concert, D’Gary a interprété les chansons qui ont fait sa renommée, mais aussi quelques interprétations inédites.

Andry Patrick Rakotondrazaka