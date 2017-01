Un partenariat économique se profile à l’horizon. Le séjour en terre normande, en France, au mois de septembre, des délégations de la Région du Bongolava conduite par Angelo Rakotonindrina, chef de région, s’avère fructueux. Des agriculteurs de cette région française veulent apporter des soutiens à leurs homologues malgaches.

Durant leur déplacement, cette délégation a rencontré à la fois des responsables politiques et des professionnels de l’agriculture, pour mettre en place une coopération décentralisée entre les deux régions. Jean-Jacques Prévost, lui-même agriculteur et maire délégué d’Ajou, qui entretient depuis longtemps de bonnes relations avec Madagascar et ses habitants, les a accompagnés dans ce déplacement.

« La région du Bongolava est une région à vocation agricole où l’agriculture est une priorité. Toutefois, les paysans possèdent majoritairement de petites exploitations. Mais c’est une population qui veut avancer avec de faibles moyens. Nous aimerions que des agriculteurs normands soutiennent leurs homologues malgaches pour combler certaines déficiences techniques », a déclaré Angelo Rakotonindrina durant son déplacement dans la commune d’Ajou.

Au cours de cette visite, la délégation avait visité plusieurs exploitations agricoles dont le domaine Framboisier de Jean-Jacques Prévost, une exploitation spécialisée dans la production de lait à La Barre-en-Ouche, une usine d’aliment de Cap Seine à Rouen et le site d’engrais situés sur le port de cette ville, une exploitation de teillage de lin à Martainville-Epreville (76). Ils ont été reçus à la suite au siège du conseil régional, à Rouen.

L.R.