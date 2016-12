Les formations en leadership se multiplient. Un auditorium vient d’être récemment inauguré à Ampitatafika, afin d’élargir le panel des bénéficiaires de la formation en leadership offerte par l’association Leadership Chrétien et Développement à Mada­gascar (LCDM). « Cela fait deux ans que nous dispensons des formations en leadership. Or, l’infrastructure existante ne suffit plus pour accueillir nos membres, d’où cette extension qui va permettre la valorisation du capital humain, à Madagascar », explique Hery Rajoelison, président fondateur du LCDM.

Toujours dans cet esprit de la valorisation du capital humain, une conférence internationale sur le leadership a été organisée au Centre de conférence internationale à Ivato, le 10 décembre. Des leaders provenant des pays les plus développés à savoir l’Europe, l’Afrique, la Chine ainsi que des îles voisines, ont été invités pour partager leur savoir-faire à des leaders malgaches, représentés, entre autres, par des leaders chrétiens issus des églises, des leaders paysans ainsi que des leaders d’entreprise.

M.R.