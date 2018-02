Innover dans la qualité. Un leitmotiv que veut suivre le Centre de formation et d’application du machinisme agricole (CFAMA) dans sa mission mais qui avait besoin d’un nouveau souffle extérieur. Les remarques apportées par l’Indonésien Joko Pitoyo, dépêché par le projet Papriz II n’ont pas été des plus flatteuses avant hier au Cneagr Nanisana. «Bon nombre de machines ne sont pas de qualité ou sont vétustes ou n’existent pas», a-t-il fait remarquer aux partenaires techniques et financiers du CFAMA. «Le niveau de technologie et de savoir-faire du CFAMA doit être plus élevé que celui des artisans. Pourquoi n’utilisez-vous pas de matières premières telles que du métal neuf acheté en quincaillerie ?», a encore évoqué ce spécialiste. Ce dernier a ainsi proposé de trouver des moyens au CFAMA de fournir des pièces difficiles à fabriquer par des artisans, ce qui différencierait de beaucoup sa qualité de service et qui garderait sa place en tant que premier et unique du genre dans tout le pays. Joko Pitoyo a également proposé la fourniture de nouveaux outils qui faciliteront les activités du centre ou encore des détails souvent négligés, comme la vérification de chaque matériel qui doit être effectuée avant la peinture. «La standardisation des machines est une solution à la fois rentable et efficace car les artisans ou les agriculteurs n’ont plus besoin de mesurer à chaque fois pour utiliser une sarcleuse par exemple», a fait savoir l’expert.

La batteuse à pédale ne fera plus marche arrière à chaque utilisation et sera dotée d’une roue libre sur l’axe de tambour.

Feuille de route

Un forum national regroupera ainsi incessamment les artisans et les techniciens du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage et du CFAMA. «Dix prototypes seront présentés à cette rencontre et une feuille de route sortira pour guider la suite des activités à entreprendre selon les propositions de cet expert indonésien, notamment sur le gabarit à adopter ou encore les autres éléments permettant cette standardisation», explique David Rakoto, directeur du CFAMA. «Faut-il savoir que la demande en sarcleuse a beaucoup augmenté et la standardisation commencera ainsi par les sarcleuses. Le gabarit sera alors le même pour tous les utilisateurs», a-t-il ajouté. Ce responsable a tenu à souligner que malgré le faible taux d’utilisation des matériels agricoles à moteur, les autres types fonctionnant manuellement sont très prisés car seulement, 0, 30 ha en moyenne est utilisé par une famille d’agriculteurs mais que le rendement atteint actuellement 30 à 40% de plus.

Mirana Ihariliva