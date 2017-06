La foire de la mécanisation agricole lancée hier à Antsirabe veut apporter des améliorations tangibles au développement de l’agriculture et de l’élevage.

Du positif. Il est désormais possible d’utiliser des terrains domaniaux encore non exploités à

des fins agricoles. Une nouvelle annoncée, hier, par le ministre en charge de l’Agriculture et de l’élevage, Rivo Rakotovao à l’ouverture officielle de la foire de la mécanisation agricole à Antsirabe. « Près de trente millions d’hectares de surfaces cultivables restent inexploités dans notre pays », a-t-il annoncé. « Après avoir consulté mon homologue de l’Aména­gement du territoire et de l’équipement, Narson Rafidi­manana, nous allons, de ce fait, avancer dans l’application effective de cette stratégie », a renchéri le ministre. Un chiffre encore à éclaircir profondément par les deux membres du gouvernement car tantôt les statistiques annoncent vingt millions d’hectares, tantôt cinq hectares de terrains arables et ou disponibles.

Un consultant en Foncier, à la fois membre de la société civile, contacté hier a précisé que « les trente millions d’hectares de surfaces exploitables sont tout à fait réalistes si l’Etat consent à effectuer des aménagements physiques allant dans ce sens. En outre, les terrains domaniaux sont encore très problématiques car untel se dit propriétaire d’un tel terrain domanial », indique-t-il. Toujours est-il que les jeunes licenciés ainsi que les futurs ingénieurs du centre de Formation et d’application du machinisme agricole (CFAMA) sis à Antsirabe, présentés officiellement hier, pourront alors mieux assurer le développement agricole suivant leurs compétences respectives, en exploitant plus de terrains agricoles.

Stratégie

La stratégie nationale de la mécanisation agricole n’est pas encore mise en œuvre. Les paysans ne sont pas assez formés et informés sur l’utilité de la mécanisation agricole pour un système de production extensif. Le secteur privé rencontre souvent des difficultés en matière foncière. Les artisans ne sont pas toujours crédibles auprès des institutions financières pour la commercialisation de leurs inventions. « Nous essayons d’entreprendre la démarche qualité dans le domaine de la mécanisation agricole », annonce David Rakoto, directeur du CFAMA, lequel a déjà formé plus de trois mille jeunes. « Encore un long chemin au vu des contextes, mais le CFAMA se doit d’avancer car il est le seul du genre dans toute l’Afrique », souligne-t-il. La foire de la mécanisation agricole qui se tient encore aujourd’hui et demain marque la célébration du trente cinquième anniversaire du CFAMA, de la sortie de promotion des jeunes licenciés en mécanisation agricole mais surtout, l’occasion d’insister sur le besoin urgent d’étendre les surfaces cultivables en quantité et en qualité. « Labourer la terre ne suffit plus avec du matériel archaïque. D’ailleurs, toute la chaîne de production se doit de suivre la tendance afin d’assurer la sécurité alimentaire de nos compatriotes », a souligné Rivo Rakotovao. Ce dernier était accompagné d’une forte délégation, de quatre autres ministres, celui en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et

de l’équipement, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures. La foire de la mécanisation agricole a également mis en exergue les recherches effectuées auprès de l’université d’Antananarivo qui coopère avec le CFAMA dans la formation des jeunes spécialistes du monde rural. Des distinctions honorifiques ont été distribuées.

Mirana Ihariliva