Compromis. Face à l’insistance des députés sur une prompte mise à disposition des 200 millions d’ariary prévus pour le financement des projets élaborés par les Comités locaux de développement (CLD), les ministères concernés, à savoir, celui des Finances et du budget et celui de l’Intérieur et de la décentralisation, ont, visiblement, trouvé un point de consensus pour accommoder les exigences de l’orthodoxie financière et les impératifs de concrétiser une promesse politique.

Devant la presse, hier, à son bureau, Alexandre Randrianasolo, secrétaire général du ministère des Finances, a indiqué qu’une procédure visant à alléger et accélérer l’engagement des dépenses pour les projets de développement décidés par les CLD, a été mise au point. Parmi ces mesures figurent le report de la date de clôture des engagements de dépenses au, 20 décembre et la limitation de la date de liquidation pour le 30 décembre.

Concernant la passation des marchés, le chef de district qui est l’ordonnateur secondaire du fonds de développement local (FDL), « sera autorisée (…) à effectuer les procédures de passations de convention », explique le responsable ministériel. Le Comité local de développement présidé ou co-présidé par un ou des députés, est une entité créée au niveau de chaque district, dont le rôle est d’élaborer et valider un programme de développement pour chaque circonscription. Soixante-quatorze districts sur les 119 existants ont, pour l’heure, fait parvenir au ministère des Finances leurs projets.

Garry Fabrice Ranaivoson