Impulser le développement local dans la région Atsimo-Andrefana est l’objet de la visite de la coordonnatrice du système des Nations unies à Toliara.

Un partenaire engagé. La volonté du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à mettre en œuvre la décentralisation effective à Madagascar vient d’être encore prouvée. Durant deux jours, Violet Kakyomya, représentante-résidente du PNUD et coordonnatrice du système des Nations unies, a effectué une visite de travail dans l’Atsimo-Andrefana, la première depuis sa prise de fonction. Une visite très chargée car en foulant la capitale de la région, le jeudi 23 février, elle s’est dirigée immédiatement vers la commune rurale de Milenake dans le district de Toliara II. Ce déplacement lui a permis d’observer les différents résultats des activités du projet « Planification de développement Secteur privé et Emploi », initié par le PNUD depuis 2011.

Elle a ensuite inauguré le grenier communautaire villageois qui sera géré en partenariat avec l’institution de microfinance Cecam. Le but est d’aider les producteurs à mieux maîtriser les prix de la production agricole et à ne plus subir les aléas du marché. Durant la visite du Fokontany d’Ambatolily, elle a constaté les efforts réalisés par les communautés pour une gestion durable et autonome de leur Plateforme multifonctionnelle. Celle-ci comporte un décortiqueur, un broyeur et un poste de soudure, tous alimentés par un générateur. L’installation de cette plateforme par le PNUD a été accompagnée d’un renforcement de capacité des communautés.

Dans son discours prononcé à l’occasion, Violet Kakyomya a indiqué que « toutes ces réussites n’auraient vu le jour sans la détermination et le dynamisme des communautés ». Et de préciser : « Le rôle du PNUD est de stimuler la résilience à travers l’accès aux opportunités techniques et financières, aux formations, aux échanges d’expériences afin que les autorités et la population de la région soient au cœur de leur propre développement. »

Impliquer la jeunesse

Violet Kakyomya s’est rendue ensuite dans la ville de Toliara où elle a remis à la Maison des jeunes (MDJ) de Betania plus d’une quarantaine d’articles (machines à coudre, équipements sportifs, etc.). De quoi permettre à la MDJ d’élargir ses offres d’activités de loisir et de sport, et plus particulièrement de favoriser la fréquentation des jeunes filles. « Cette dotation de matériels n’est pas un objectif en soi », indique-t-elle, avant d’inviter les autorités locales à impliquer davantage les jeunes dans la gestion de leur Maison.

Le clou de sa visite a été la remise officielle du matériel roulant, un 4×4 flambant neuf, et des équipements informatiques à la région Atsimo-Andrefana. Tout cela aidera les autorités régionales à jouer pleinement leur rôle qui est de fournir aux contribuables et usagers des services de proximité de qualité et de créer les conditions locales nécessaires au développement du territoire.

Selon la première responsable du PNUD, s’agissant de l’Atsimo-Andrefana, l’objectif d’un tel don est de renforcer les capacités d’intervention de la collectivité dans son rôle d’impulsion et de coordination du développement économique et social régional, conformément aux dispositions de la loi organique 2014-018. Grâce à ces outils de travail, l’ensemble des parties prenantes sera impliqué dans un dispositif pérenne de mobilisation des ressources fiscales. Ils permettront aussi d’engager des actions concrètes en appui aux communes les plus vulnérables.

Concernant la commune urbaine de Toliara, les équipements remis s’inscrivent dans la continuité des appuis du PNUD. En complémentarité avec les apports des autres partenaires, cette démarche vise à promouvoir la résilience urbaine et à renforcer la capacité de la commune à fournir des services de qualité à la population. « Ces équipements arrivent à point nommé car ils consolideront les collectivités en termes de moyens de compétence, de ressources et de capacité, afin de mieux garantir les ressources nécessaires au fonctionnement et aux investissements des collectivités », reconnaît le chef de la région, Jules Rabe

Francis Ramanantsoa