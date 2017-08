C’est une étape dans le processus que franchissent les jeunes pour devenir autonomes. Ils participent par la même occasion à l’essor de leur communauté.

Motivés. Pour commencer, vingt sept jeunes du fokontany d’Antsirangavo de la commune de Soanierana-Ivongo, dans la région Analanjirofo, se sont regroupés dans le cercle « Reflect » ou Regenerated Frerian Literacy through Empowering Community. « C’est une approche qui vise la participation significative des communautés locales dans les décisions qui affectent leur vie. Elle permet l’autonomie et valorise les acquis et les spécificités de chaque acteur dans la communauté », indique Rivo Randrianatoandro de l’association Jeunes potentiels et techniciens pour le développement ou JePtd, consultant formateur en Reflect.

C’est une étape dans le processus de développement local, franchie par les jeunes d’Antsirangavo. Ils reconnaissent l’utilité de trouver des moyens pour faire rentrer de l’argent. « Les jeunes de la localité, entre 16 et 29 ans, sont confrontés à divers problèmes comme le mariage précoce, le nombre croissant de filles-mères et surtout l’oisiveté qui surcharge les parents », explique Jean Delort Bezafy, facilitateur choisi par la commune .

Bon démarrage

« Aussi le cercle Reflect nous permet-il d’établir un arbre à problèmes et un arbre à objectifs et ainsi, de réfléchir sur ce que nous pourrions faire pour améliorer nos vies», indique-t-il.

Les facilitateurs ont été formés en Reflect au mois d’avril et des représentants de dix régions font actuellement l’objet d’un suivi de démarrage de cet outil de développement au niveau local. « Le facilitateur a, entre autres, mis tous les membres sur le même pied d’égalité en ne considérant pas le rang social ou familial. Un point important dans la recherche de solutions de développement. Le cercle dénommé Tanora Mendrika de Soanierana-Ivongo a fait des pas en très peu de temps et retrouvera facilement le moyen de se développer par lui-même, sans attendre l’État ni le gouvernement », précise Rivo Randrianatoandro.

Mirana Ihariliva