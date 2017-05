Le rapport de la Banque africaine de développement démontre que l’industrie accuse un retard par rapport aux autres pays africains.

Des réformes s’imposent. Le tissu industriel affiche une faible performance dans l’économie nationale. Le rapport de la Banque africaine de développement (BAD), publié hier, place Madagascar parmi les pays en retard avec un niveau d’industrialisation relativement faible par rapport aux autres pays en Afrique. La contribution de l’industrie dans l’économie locale ne dépasse même pas le 15% du produit intérieur brut (PIB).

« Avec une part de 14,8 % dans le PIB, l’industrie est très en retard au regard de nom­breux pays africains. Cependant, le pays regorge d’entreprises de très petite taille, dont la majorité évolue dans le secteur informel », toujours selon le rapport de la BAD dans ses Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2017 publiées hier à l’occasion des 52e assemblées annuelles à Ahmedabad en Inde.

L’étude réalisée par le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) en juillet 2016 sur le poids de ses entreprises membres dans l’économie nationale montrent bien les avancées du tissu industriel dans d’autres pays. D’après cette étude, « la part du secteur secondaire s’élève à 23,4% du PIB dans les pays de la communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), et 31% du PIB pour les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et 33,5% pour l’organisation de Coopération et de Dévelop­pement Économiques (OCDE) ».

Pour remédier à la situation, le gouvernement devrait prendre des mesures incitatives. « Pour rattraper son retard en matière d’industrialisation et favoriser une croissance inclusive, Madagascar doit mener à bien sa stratégie de développement des zones économiques spéciales (ZES) tout en aidant les très petites entreprises à se transformer avec l’aide d’un secteur financier adapté aux besoins des start-up », indique le rapport de la BAD.

Depuis près de deux ans, le secteur industriel attend beaucoup du nouveau texte pour être plus compétitif et attrayant. La Loi sur le développement de l’industrie à Madagascar (LDIM), qui devrait passer au Parlement pour adoption durant cette session ordinaire, est censée avoir un impact, en majeure partie, sur le développement durable et concret du pays.

