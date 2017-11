L’État, à travers le service des domaines, va procéder à l’inventaire de tous les domaines fonciers du pays, que ce soit publics ou privés. L’objectif est de faire ressortir le statut de chaque terrain. « Aujourd’hui, nous avons déterminé la méthodologie et stratégie à adopter pour la réalisation de ce projet. Deux communes feront l’objet de test dans ce recensement global », a expliqué Tiana Razafindra­kotohary, de la Cellule de coordination réforme foncière (CCRF), lors d’un atelier organisé dans ce sens, vendredi à Amparibe.

Plusieurs projets d’envergure économique dépendent de cet inventaire. D’après ce responsable, il s’agit de la mise en place de la zone économique spéciale, la zone d’investissement agricole ou encore le domaine de développement au niveau de chaque commune. « L’obten­tion des informations du statut de chaque domaine foncier est très importante. Cela peut éviter des litiges dans les régions prévues pour ces projets », soutient ce responsable.

L’inventaire foncier consiste en l’identification des parcelles physiques sur terrain et d’en recenser de façon participative et contradictoire les présumés ayants droits.

