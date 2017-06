Valoriser le potentiel touristique. Un objectif que Madagascar est loin d’atteindre avec des efforts encore à déployer en terme de mise en valeur des sites touristiques pour accroitre le nombre de touristes, mais aussi pour espérer une hausse des recettes générées par le tourisme. L’insuffisance d’infrastructures pour accueillir les touristes s’avère encore l’un des blocages principaux. À cela s’ajoutent également les problèmes d’accès à plusieurs sites qui sont isolés sans moyens de transports que ce soit au niveau aéroportuaire, terrestre et même aérien.

« Madagascar est un pays à forte potentialité touristique mais actuellement, le nombre des touristes en provenance de l’Indonésie reste encore faible. Plusieurs sites sont très connus à l’étranger comme Nosy Be, Foulpointe et Sainte-Marie mais l’insuffisance au niveau de l’infrastructure et le transport engendrent une réticence chez les touristes», a indiqué Teguh Tobing, deuxième secrétaire de l’ambassade de l’Indonésie, hier au salon international

du tourisme (ITM) au village Voara Andohatapenaka. Si les touristes Français occupent la tête de liste, Madagascar vise actuellement les pays asiatiques.

Sandra Hafalianavalona