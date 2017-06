Les spécialistes en énergie renouvelable et les opérateurs touristiques se sont réunis dans le but de trouver des solutions pour booster le tourisme durable.

Minimiser les impacts environnementaux. Une vingtaine d’acteurs, opérant dans le domaine de l’Énergie renouvelable, ont participé à une table ronde organisée par l’organisme National Tourism development, hier, au centre de formation pour le développement DLC Anosy. Elle avait pour thème tourisme durable et énergies renouvelables. Une initiative qui a pour objectif d’accompagner les opérateurs touristiques sur tout ce qui est solution technique pour l’essor du secteur. Une approche qui permet aux entreprises, œuvrant dans le secteur, de consulter les spécialistes en énergies renouvelables et les organismes offrant des mécanismes de financement. « Nous avons visité la région Atsimo Andrefana au mois d’avril. La plupart des hôteliers dans cette zone utilisent l’énergie solaire comme le cas d’Anakao car c’est un site qui n’a pas encore accès à l’électricité. Cette journée a donc été également organisée pour sensibiliser les opérateurs touristiques à la nécessité de recourir à cette source d’énergie. Plusieurs paramètres vont être analysés dans ce cadre car le coût de l’énergie renouvelable pourra avoir des impacts sur les frais de service. Le but est également de trouver une solution afin que cela n’ait pas un grand impact sur le coût de la destination Madagascar », indique Tokiaritefy Rabeson, directeur général du développement du tourisme, auprès du ministère du Tourisme. La dégradation de l’environnement liée

aux activités d’exploitation aboutit à l’extinction des espèces endémiques forestières, le tarissement des lacs. Des dégâts exposés parmi tant d’autres par le Groupe de réflexion sur l’énergie renouvelable durant son intervention au cours de la table ronde.

Du potentiel

Madagascar dispose de toutes les conditions favorables à l’utilisation de l’énergie renouvelable. Lanto Razafimatratra, président de l’Association nationale du tourisme solidaire et responsable, (Antso Re) explique que, « le climat et les conditions géographiques de la Grande île sont des atouts utiles en matière de production d’énergie renouvelable que ce soit éolienne, solaire et même pour la biomasse. Les hôtels en brousse produisent leurs propres énergies. Pourtant, les énergies thermique et hydraulique restent les plus utilisées à Mada­gascar. 35% de la population utilise des groupes électrogènes tandis que 2% seulement utilise l’énergie solaire ». Il a ainsi avancé la nécessité de transition énergétique dans le tourisme car des activités liées au secteur détruisent également l’environnement comme le transport menant à la dégradation de la couche d’ozone à travers l’émission de gaz à effet de serre. « Madagascar est classé 123e dans le classement des pays en matière d’émission de gaz à effet de serre avec 23 000 0000 tonnes de gaz carbonique en 2002 », ajoute-t-il.

Sandra Miora Hafalianavalona