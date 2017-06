La partie Sud de Madagascar, a été sous les feux des projecteurs durant cette semaine. Le pouvoir y a montré qu’un développement y est possible.

Sortir le Sud de l’ombre. C’est un des challenges fixés par Hery Rajao­narimampianina, président de la République. Le chef de l’État n’a de cesse d’affirmer que, désormais, le Sud de Madagascar, « ne sera plus le laissé-pour-compte dans les projets de développement ». Que le Sud sera, une zone pilote pour la mise en place de « projets structurants ».

Le Sud de la Grande île a été sous les feux des projecteurs, cette semaine. Une série d’inaugurations de réalisations, ou encore, de lancement de « projet d’envergure ». Le sprint engagé par le locataire d’Iavoloha et l’équipe gouvernementale afin de démontrer la traduction des mots en acte, a démarré dans la région Menabe, mardi matin, où a été inaugurée la reconstruction du pont Pomay. Cette structure a, longtemps, été considérée comme l’un des gros points noirs de la RN 35, menant jusqu’à Morondava.

Juste après, le chef de l’État et sa suite ont mis le cap sur Tanandava, dans la région Sud-Ouest, où il a lancé la deuxième phase du projet d’extension du Bas Mangoky, en aval de la prise d’eau, de Bevoay, inaugurée l’année dernière. Au final, le projet Bas Mangoky devrait irriguer en eau un large périmètre agricole. Le potentiel de récolte est estimé à 44 000 tonnes de paddy, et à 2 400 tonnes de pois du cap, par exemple.

Complémentarité

En parallèle, des activités pour améliorer l’autonomie économique des habitants, notamment, des femmes, seront mises en branle. Durant les deux jours où tous les yeux étaient braqués vers le Sud de Mada­gascar, Hery Rajaonarimam­pianina, a également, constaté l’avancée de la réhabilitation de la RN9 reliant Toliara, à Morombe. Une route qui faisait le cauchemar des voyageurs et des transporteurs, empêchant aussi, d’optimiser la collecte des récoltes.

Mettant en exergue le fait qu’auparavant, le trajet sur la RN9 se comptait en jour, et qu’actuellement, il ne se compte plus qu’en heure, le président de la République a déclaré : « La vitesse à laquelle nous pouvons désormais rouler sur cette route, prouve que la concrétisation du développement accélère, également. La route contribue, par ailleurs, au désenclavement et favorise la réconciliation ». Le président de la République, durant son raid de développement dans le Sud, a mis en exergue « la cohérence et la complémentarité », des projets lancés dans la région Sud-ouest.

À Toliara, la délégation présidentielle a inauguré la réhabilitation d’un tronçon de 5 km de route, et aussi du nouveau marché de Filongoa. Dans la ville du soleil, la visite présidentielle a été l’occasion de présenter les projets d’extension de son aéroport, mais surtout, de son port. Clôturé par un conseil des ministres décentralisé, où les sujets concernant la province de Toliara ont été au centre des débats, le pouvoir a voulu affirmer son attachement à un développement décentralisé, sans qu’il y ait des laissés pour compte.

