La tête hors de l’eau. Après la période sombre de la crise de 2009, le secteur textile a repris son souffle. Le nombre d’emplois créés ou rétablis depuis l’année 2016 ne cesse de croître. D’après les chiffres publiés dans sa Newsletter, l’Economic development Board of Madagascar, EDBM, l’agence gouvernementale de promotion des investissements, indique que « plus de trente cinq mille emplois sont déjà créés ou rétablis l’année dernière, et suivant les analyses prospectives, le secteur devrait recouvrer deux cent mille emplois d’ici cinq ans ».

Parallèlement, l’exportation d’articles textiles et habillement a connu une hausse de 12% pour la période de 2015 à 2016. Ces produits sont essentiellement exportés sur le marché européen. « En 2016, les exportations vers les États-Unis sous le régime de l’Africa growth opportunities act, AGOA, représentent 18% du total de nos exportations de textile et habillement contre 69% vers l’Union Européenne. En revanche, notre objectif est d’exporter plus de 500 millions de dollars à l’horizon 2019 vers les États-Unis », indique Johary Rajosefa, directeur des services aux investisseurs de l’EDBM.

Retombées économiques

Ces chiffres témoignent de l’excellente santé du secteur depuis la fin de la crise politique qui a frappé Madagascar en 2009. Mais les autorités ne se contentent pas de cette performance. À travers l’EDBM, elles veulent aller plus loin pour faire du textile l’un des leviers du développement du pays. C’est ainsi que l’idée de la création d’une zone économique spéciale dédiée au textile, appelée Textile City, sort de terre en novembre 2016. Cette zone jouera un rôle de catalyseur pour la promotion des investissements.

« L’objectif de Textile City étant, dans cette première phase, d’arriver à exporter environ un milliard de dollars de produits vers le monde, dont la majorité sera destinée au marché américain », explique l’EDBM à propos des retombées économiques de ce projet. En termes de création d’emplois, l’agence parle de deux cent mille nouveaux employés recrutés avec quatre vingt à cent grandes entreprises dans le cluster textile et habillement et des services connexes ou d’appui. Pour le moment, Textile City est encore au stade de projet.

