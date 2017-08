Durant l’allocution du président de la République Hery Rajaonarimampianina, en marge de l’inauguration du pont de Lohariandava, dans le district de Brickaville à Toamasina hier, il a invité la population à s’engager de manière directe dans le développement. D’après lui, tout le monde doit s’y tourner davantage. « Le peuple malgache doit se donner la main et oser prendre ses responsabilités », a-t-il déclaré. En ce sens, Hery Rajaonarimam­pianina estime que la première chose à faire pour avancer dans le développement est de rester dans l’ordre. « Le pays a besoin de calme et d’ordre pour avancer plus vite et se développer », a-t-il soutenu dans son discours.

Cependant, le président Hery Rajaonarimampianina a aussi incité le peuple, à travers son allocution à Loha­riandava, à faire le premier pas dans cette démarche vers le développement. Selon lui « si le peuple fournit un peu d’effort et que cela se fait remarquer par le gouvernement, ce dernier aidera le peuple automatiquement ». Il a également rassuré les habitants de Lohariandava que le gouvernement entend tous les appels au secours du peuple.

Le pont de Lohariandava a été détruit par le cyclone Enawo en début d’année, ce qui a paralysé la circulation des produits locaux depuis. Cette réparation permet le retour des activités mises en pause durant les rénovations. Le président de la République a passé un message à la population, qui promet la collaboration entre la commune de Lohariandava et le gouvernement. « Puisse ce nouveau pont être la marque de la continuité d’une collaboration entre le gouvernement et la commune de Loharian­dava », a-t-il déclaré.

Loïc Raveloson