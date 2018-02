Après un bilan satisfaisant de l’année 2017, le développement durable sera priorisé dans les programmes de l’année d’activité 2018.

Dans les starting-blocks. L’ouverture de l’année économique 2018 a été officiellement marquée à travers un dialogue économique tenu à Mahajanga, vendredi. Événement réalisé par le ministère de l’Économie et du plan en collaboration avec le secrétariat d’État en charge de la coopération et du développement. Après un bilan encourageant de la précédente année d’activité, par rapport à la mise en œuvre du plan national de développement suivant les objectifs de développement durable, la collaboration des deux institutions se tourne à présent vers la valorisation et le renforcement du contexte de développement local et régional.

Sur ce sujet, au ministre de l’Économie et du plan de mettre en exergue l’importance du développement axé, entre autres, sur le tourisme et les produits marins destinés à l’exportation ainsi que le potentiel naturel en biodiversité de la région de Mahajanga. « Le secteur économique de la région pourrait mieux faire. Il est prévu qu’un taux de croissance de 5,1% devra être réalisé pour 2018 », selon le Général de Corps d’Armée Raveloharison Herilanto, ministre de l’économie.

Soutien

Par ailleurs, l’appui aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) a été abordé par Bary Rafatrolaza, secrétaire d’État en charge de la coopération. « L’octroi d’aide à ces CTD et plus particulièrement les communes reste la base de toutes stratégies de développement », explique le secrétaire d’État. Notamment à travers le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) qui n’est autre que le socle de tous les indicateurs en matière de population quand on parle du développement.

La concrétisation de ce RGPH entre dans le cadre de la périodisation des cibles des Objectifs de Dévelop­pement Durable. Ainsi, la réalisation de l’opération au niveau local et régional se fera d’ici le mois d’avril dans la mesure où la finalisation de la cartographie a été déjà effectuée à la fin du mois précédent.

« Réalisation qui marque la détermination de ce départe­ment ministériel quant au soutien du développement durable », conclut Raveloharison Herilanto.

Harilalaina Rakotobe