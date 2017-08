Le projet de construction des routes des œufs du côté de Mahitsy pour l’acheminement des produits dans cette région va commencer. Les Chinois se chargeront de la réalisation des travaux qui concernent une route goudronnée sur un trajet de 20 km. La signature du protocole d’accord entre l’Agence de la Coopération Économique Internationale (AIECO) du ministère du Commerce de la République Populaire de Chine et le ministère des Travaux publiques et de la Météo­rologie s’est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères (MAE) à Anosy hier.

Il s’agit également d’un don non remboursable à hauteur de 230 500 000 renminbi soit plus de 34 402 985 dollars. « Nous remercions le gouvernement chinois pour ce don non remboursable. Ce projet a été désigné car les problèmes liés aux infrastructures comme les mauvais états des route pénalisent les producteurs. Cela commencera bientôt. Cela leur donne un nouveau souffle car il représente un

grand potentiel pour l’élevage surtout en termes d’approvisionnement en œufs pour plusieurs marchés d’Antananarivo. Ce projet permet également de désenclaver la région de Mahitsy, en la reliant à la RN4 », selon Eric Razafi­mandimby, ministre des Travaux et de la Météo­ro-logie.

S.M.H.