Madagascar lance une lutte minutieuse contre la malnutrition chronique. Gerda Verburg promet le soutien du système des Nations Unies.

La lutte contre la malnutrition prendra une autre tournure. Pour la première fois à Madagascar, les activités seront focalisées sur la malnutrition chronique.

« Pendant des années, nous nous sommes concentrés sur la malnutrition aiguë et sévère, pour éviter la mortalité infantile. Mais en prenant en charge la nutrition de la femme enceinte et de l’enfant jusqu’à ses 2 ans, nous contribuerons au développement social et économique du pays », explique Ambinintsoa Raveloharison, coordonnateur national de l’Office national de nutrition. C’était à Antaninarenina, hier, lors d’une conférence de presse dans le cadre de la visite de Gerda Verburg, coordinatrice du Mouvement Sun à Madagascar, un mouvement mondial ayant pour objectif de vaincre la malnutrition.

C’est une priorité, selon cette Hollandaise, étant donné que le taux de malnutrition chronique est très élevé à Madagascar, touchant 47,3 % des enfants de moins de 5 ans, et dont la plupart des victimes sont localisées sur les Hautes terres centrales. « Une bonne nutrition garantit la croissance physique et mentale et quand on est en bonne santé, on pourra assurer la hausse de la production», renchérit-elle.

Implication de l’État

Les activités visent, entre autres, le changement de comportement des familles dans l’alimentation, à savoir, manger une nourriture équilibrée et de différentes couleurs, consommer des aliments variés, remplacer le riz par le manioc ou le maïs. La représentante du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Elke Wish, précise que la difficulté d’accès à l’eau potable, la défécation à l’air libre sont également des problématiques urgentes.

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, s’est engagé à être le chef de file de cette lutte, comme il l’a annoncé lors de son entretien avec Gerda Verburg au Palais d’État à Iavoloha. Le premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, a fait part de sa volonté éradiquer ce fléau. Ce qui signifie davantage d’implication de l’État dans cette lutte contre la malnutrition chronique. Gerda Verburg se montre satisfaite de cette détermination des autorités

Miangaly Ralitera