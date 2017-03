Les aides au développement doivent être mieux coordonnées pour que celles-ci aient plus d’impact dans la croissance économique.

Pour plus d’efficacité. La nécessité d’une coordination efficace des aides au développement a été évoquée hier dans les locaux du Fonds monétaire international (FMI) à Anosy. C’était au cours d’une séance de présentation des études réalisées par des experts de cette institution qui sont en visite en ce moment dans la Grande île. Car «la coordination n’est pas là», a soulevé Léon Rajaobelina, commissaire général de l’Organisme de coordination et de suivi des investissements (OSCIF). « Il n’y a pas de coordination entre les ministères, entre le secteur public et les bailleurs mais aussi entre les bailleurs eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Il a même parlé d’incertitude et d’incohérence entre les partenaires techniques et financiers.

Ce qui aboutit a des investissements inefficaces et très peu impactants sur la croissance. Il a également évoqué la nécessité de mieux impliquer le secteur privé dans les investissements publics. Et cette démarche appelle également une bonne coordination des actions à mener.

Le commissaire général soutient dans ce sens la mise en place de cette nouvelle structure au niveau de la Présidence qu’est l’OCSIF. Au service et en appui du gouvernement, cet organisme est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d’investissements prioritaires, publics et privés, notamment de ceux identifiés dans le cadre de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs (CBI), organisée décembre 2016 à Paris, la capitale française. Lors de cet évènement dans la capitale française, le gouvernement malgache a reçu des promesses d’engagement financier de la part des bailleurs de fonds traditionnels et d’investisseurs

privés.

Défis

Suite aux annonces faites à cette conférence, plusieurs défis s’imposent notamment l’amélioration de la capacité d’absorption. Celle-ci est actuellement de 500 millions de dollars par an et l’objectif serait de doubler cette capacité. Car il ne faut pas seulement réussir à décrocher des promesses d’aides financiers mais surtout de mettre efficacement en œuvre et de faire effectivement décaisser les soutiens financiers promis.

« Il nous faut redoubler d’effort en la matière, dans le respect de l’éthique et de la rigueur que cela requiert. C’est pourquoi, la capacité de mise en œuvre des projets doit être boostée. Il faut identifier les projets à problème et prendre les mesures qui s’imposent pour lever les blocages. Les projets devront être tenus de produire à la fois, un rapport d’exécution budgétaire, un rapport d’avancement physique et un rapport sur la passation de marchés. Désormais, un suivi étroit devra être instauré pour les projets », souligne le ministre Gervais Rakotoarimanana chargé des Finances et du budget lors de ce séminaire.

Le grand argentier a aussi ajouté qu’ en termes d’exécution budgétaire et financière, tout écart significatif par rapport aux prévisions devra être expliqué pour que l’on sache, pour tout Ariary dépensé, comment l’argent a été utilisé. Il en est de même pour la passation de marchés et les réalisations physiques, en ce qui concerne les retards et les non-conformités des travaux constatés.

Lova Rafidiarisoa