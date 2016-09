La conférence de Paris serait reportée au mois de décembre. Les autorités malgaches espèrent attirer plus d’investissements à l’issue de cette rencontre.

Ajournée. Les autorités malgaches ont décidé de reporter la conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar au mois de décembre. Cet évènement devait se tenir à Paris, la capitale française les 25 et 26 octobre mais « les autorités malgaches voulaient que ce rendez-vous soit tenu après le sommet de la Francophonie afin d’attirer l’attention de ses partenaires », explique une source proche du dossier.

Annoncée par le président Hery Rajaonarimam­pianina depuis le début de son mandat, la conférence des bailleurs et investisseurs entre dans le cadre de la relance et du redressement de l’économie malgache. En 2015, le gouvernement avait annoncé la tenue d’une première partie de conférence des bailleurs à Lima, la capitale péruvienne en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du fonds monétaire international (FMI). Celle-ci avait vu la participation des bailleurs traiditionnels.

La réunion de Paris, présentée comme étant la deuxième partie de la conférence des bailleurs, verra aux côtés des partenaires traditionnels les investisseurs. La conclusion du programme de Facilité élargie de crédit (FEC) ayant pris du retard, les autorités n’ont trouvé que cet artifice de scinder la conférence des bailleurs en deux pour justifier la tenue de la vraie « conférence » près de trois ans après l’arrivée de Hery Rajaonari­mam­pianina au pouvoir.

Mobilisation

Elle verra une mobilisation des bailleurs institutionnels et investisseurs à savoir la Banque mondiale, l’Union européenne, l’Union africaine, le South African development community (Sadc), la Banque africaine de développement, l’agence de coopération internationale du Japon (Jica), l’Agence française du développement (AFD) et bien d’autres encore. Le secteur privé aussi bien malgache qu’étranger devrait également être fortement representé.

Ces partenaires techniques et financiers discuteront autour des priorités du plan national de développement (PND) à savoir l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, les industries extractives. Pour rappel, près de 14, 6 milliards USD sont nécessaires au secteur public pour financer ce plan. Mais à cette conférence de Paris, les autorités malgaches attendent beaucoup des investisseurs qu’ils viennent injecter leurs fonds dans la Grande île. Le récent soutien du conseil d’administration du Fond monétaire international (FMI) à travers l’accord du programme de facilité élargie de crédit (FEC), les investisseurs auront une meilleure visibilité de la situation politique et des réformes entreprises par le gouvernement malgache.

Lova Rafidiarisoa