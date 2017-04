La Banque mondiale a approuvé le financement du RGPH-3, du développement de l’agriculture et de la pêche et de la gestion environnementale. Le tout pour un montant de 190 millions de dollars.

C’est une concrétisation des engagements pris à la Conférence des bailleurs et des investisseurs (CBI) en décembre 2016. Le conseil d’administration de la Banque mondiale a accordé récemment le financement de trois secteurs clés de développement du pays. « Une fois de plus, nous sommes très heureux de marquer notre soutien au développement de Madagascar en signant ces trois accords qui cherchent à aider le gouvernement à mieux cibler ses politiques de développement et donner plus d’opportunités aux paysans et pêcheurs malgaches », souligne Mark Lundell, directeur des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar, Mozambique, Seychelles, Comores et Maurice. Le premier accord d’un montant de 30 millions de dollars appuiera l’Institut national de la statistique (INSTAT) dans la concrétisation du Recensement général de la population et des Habita­tions, troisième édition (RGPH-3) qui se tiendra au mois d’octobre de cette année. « Un outil qui permettra au pays de se baser sur des données à jour et reflétant les conditions de vie réelles de la popu­lation », précise le communiqué conjoint de la Banque mondiale et du ministère des Finances et du budget.

Gestion durable

Le développement durable de l’agriculture et de la pêche sera soutenu par les deux autres accords qui considéreront en parallèle la gestion environnementale. 81% des ménages vivent de l’agriculture.

Quatre Malgaches sur cinq dépendent de l’eau, du sol et des forêts mais le secteur souffre notamment d’un manque de considération, de déforestation et d’ensablement. Le projet de gestion durable des paysages s’est vu alors octroyer 78 millions de dollars. Le secteur de la pêche bénéficiera de 83,15 millions de dollars dont « neuf millions pour la Commission de l’océan indien (COI) qui a pour objectif d’améliorer l’exploitation de certaines ressources halieutiques à l’échelle communautaire, régionale et nationale, et de permettre à des pêcheurs d’avoir accès à des moyens de substance alternatifs », précise le communiqué.

« Les accords de financement signés ce jour marquent une fois de plus la volonté de la Banque mondiale et du gouvernement de travailler ensemble pour mettre fin à la pauvreté à Madagascar », a soutenu Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances et du budget, le 20 avril dernier à Washington. Ces financements font partie des 1,3 milliards d’engagements de la Banque mondiale pour les trois années à venir.

Mirana Ihariliva