La société Lecofruit est certifiée pour son système de management environnemental. Elle renforce sa démarche qualité au sens large.

Engagée. La société agroalimentaire Lecofruit qui appartient au groupe Basan, généralement très discrète, communique peu sur ses activités. « C’est la politique même du groupe », explique Christophe Berthou, directeur de Division produits agricoles transformés de la Société Lecofruit lors de la remise du certificat par SGS dans les locaux du Groupe Basan à Tanjombato, hier. « Mais cette certification ISO 14001 témoigne de notre engagement envers nos clients et s’inscrit dans une politique d’amélioration continue. Cette remise de certificat est une formalisation de ce que nous pratiquons depuis des années », ajoute-t-il.

La société veut partager sa performance environnementale et se dit persuadée que la qualité des produits et la protection de l’environnement vont de pair. Celles-ci permettent de maîtriser les coûts. Les quinze mille paysans producteurs, avec qui la société travaille, sont persuadés de cette démarche de lutte contre le changement climatique. « Nous avons passé des contrats clairs avec les paysans producteurs travaillant avec nous. La gestion à bon escient de l’eau entre autres, qui consiste à n’utiliser que le quart d’arrosoir habituel en utilisant des kits goutte à goutte ou encore l’utilisation de compostière pour recycler les déchets », précise Tahina Randriarilala, responsable qualité hygiène sécurité environnement de Lecofruit.

Volontaire

La démarche d’obtention de la certification a pris près de deux ans, durée nécessaire pour intégrer la société dans la norme 14001. « C’est la norme la plus utilisée de la série des normes ISO 14000 qui concerne le management environnemental. Il a fallu suivre et répondre aux exigences imposées et présenter des structures claires comme le recyclage des huiles vidange, papiers et cartons que Lecofruit utilise dans la transformation des légumes », souligne Tahina Randriarilala. « Des investissements conséquents en outre, ont été demandés notamment dans la formation du personnel ou l’achat de nouveau matériel de production répondant à des normes de protection environnementale », ajoute-t-elle. Des audits systématiques sur les indicateurs de performance de la société, dans le respect des exigences et dans l’utilisation de l’énergie, l’eau et l’électricité s’étaleront encore pendant trois ans.

Mirana Ihariliva