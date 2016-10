La politique nationale pour le développement de la filière bambou mise sur le système de chaîne de valeur. Création d’emploi et environnement sont les mots d’ordre.

Un besoin annuel de 120 000 ton­nes de charbon de bambou à satisfaire. Et ce n’est que la demande formulée par les îles sœurs, La Réunion et Maurice. Sans parler de la demande nationale pour cette source d’énergie plus propre. « Tout cela démontre l’importance de l’exploitation du bambou », souligne Lydie Rahari­maniraka, point focal de la branche malgache du réseau international pour le bambou et le rotin (Inbar), auprès du ministère chargé de l’Environnement.

Les résolutions de l’atelier de validation de la politique nationale du bambou qui s’est tenu la semaine dernière à Antaninarenina ont alors mis l’accent sur la nécessité de promouvoir le bambou en tant que source d’énergie, d’autant que l’ensemble des espèces est

transformable en charbon ou en briquettes de charbon.

Le groupe de travail bambou, mis en place depuis 2013, avait d’ailleurs déjà commencé à miser sur ce secteur. « Des dômes ou fours à charbon ont été installés dans quatre régions pilotes, à savoir la Haute Matsiatra, Boeny, Atsinanana et Vatovavy Fitovinany », explique Njaka Andria­narison, coordonnateur du projet Inbar à Mada­gascar. « Un dôme d’une surface de 4m2 produit environ 20 sacs de charbon de bambou. C’est une production journalière car il faut savoir que la cuisson se fait en une journée tandis que le charbon de bois nécessite une semaine de cuisson », ajoute-t-il.

Potentialités

Outre le bambou-énergie, les 32 espèces existant dans la Grande île présentent des potentialités d’exploitation multiple qui s’inscrivent dans une perspective de développement économique sûre. Meubles et matériaux de construction sont autant de produits que l’on peut obtenir à partir du bambou. « L’exploi­tation se veut à grande échelle », souligne le point focal du groupe de travail auprès du ministère de l’Environ­nement, de l’écologie et des forêts.

L’élaboration de la politique du développement considère la mise en synergie des implications des structures existantes. « Le programme Prosperer constitue le relais national pour tout ce qui est technique. Nous avons formé des communautés de base, des associations et ONG », développe Joseph Ramana­na­rivo du Prosperer. « Les formations et les sensibilisations portent par ailleurs sur la gestion des ressources », précise-t-il encore. La normalisation des produits figure dans les perspectives de la politique. Le mécanisme institutionnel se basera sur une décentralisation et une déconcentration effectives.

La création d’emplois et la professionnalisation des métiers liés au développement de la filière impacteront l’économie. Les résolutions sont ainsi également focalisées sur la fiscalité. La redevance sera calculée sur la base du volume de produit réellement exploité et sur l’exportation pour le transfor­mateur-exportateur. L’incitation financière sera liée au respect des normes nationales et internationales pour les PME.

Mirana Ihariliva