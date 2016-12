Les paysans propriétaires de terrains ont acquis les certificats prouvant leurs droits.

La distribution des certificats fonciers chez les paysans s’enchaîne. Le ministère auprès de la Présidence, en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) a continué son périple dans le district d’Ankazobe, hier. Deux mille seize certificats fonciers dont 1 150 pour la Commune rurale de Miantso et 866 pour la Commune rurale de Fihaonana ont été remis aux occupants de ce district.

Cela pour «concrétiser l’engagement du président de la République, de réconcilier les Malgaches avec leurs terres». Le M2PATE a largement dépassé ses objectifs, cette année. S’il a prévu de délivrer 5 000 certificats fonciers, il est arrivé à 8 992, jusqu’à présent.

Nouveaux guichets

Cette délivrance de certificats fonciers est le fruit du partenariat entre le M2PATE et le projet d’Appui à la Réforme et à la Sécuri­sation Foncière, financé par l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement.

Douze communes de ce district ont également bénéficié de nouveaux Guichets Fonciers ou BIF, inaugurés dans la même journée. Ils sont déjà équipés de divers matériels informatiques avec des panneaux solaires. Vingt-deux agents de Guichets fonciers, ayant achevé leur cycle de formation, vont se charger de ces BIF.

« Le rapprochement des services fonciers de la population, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de politique foncière. Elle fait partie également de la quatrième Initiative des Résultats Rapides (RRI) de notre ministère», explique Georges Rasoama­nana, secrétaire général du M2PATE.

Miangaly Ralitera