Du sirop de glucose produit à partir du manioc. Cette matière première , très utilisée en biscuiterie, chocolaterie, confiserie, a fait l’objet de recherches de la part des scientifiques malgaches.

« On pourrait hydrolyser le manioc pour le transformer en sirop de glucose », explique Voahangy Ramanandraibe, directeur de laboratoire international associé. Ce produit à « 100% naturel », est une alternative, pour alléger les industries agroalimentaires. Mais jusqu’à présent, ces dernières sont encore obligées de l’importer. Madagas­car en importe jusqu’à 150 tonnes par mois. « Madagascar n’arrive pas encore à le fabriquer, à le synthétiser et à le produire », rajoute Voahangy Ramanandraibe. C’était, hier, lors de l’ouverture du congrès international sur la « Chimie Écologique et Écologie Chimi­que », à Antaninarenina.

Ce symposium a deux objectifs bien précis. « Renforcer les échanges qui existent entre les chercheurs et industriels travaillant dans le domaine », et « rapprocher le monde des recherches avec le monde industriel », afin d’assurer l’employabilité des jeunes scientifiques et développer les résultats de recherche. « Nous avons vraiment besoin que ces industriels nous disent quels sont leurs besoins, en termes de ressources humaines, qu’est-ce qu’ils veulent comme matières premières Pour que les chercheurs puissent les produire et en faire des objectifs de recherche », rajoute Voahangy Ramanandraibe.

Les chercheurs insistent sur le manque de moyens auquel ils font face dans leur travail. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Marie Monique Rasoazananera, a rappelé l’existence du Fonds compé­titif d’innovation pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (Fiers), un mécanisme qui fait appel à tous pour financer les recherches.

Miangaly Ralitera