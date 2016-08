Le gouvernement Chinois a offert environ deux cents bourses d’études pour Madagascar, cette année, selon Xiaorong Yang, ambassadrice de la République populaire de Chine à Madagascar.

« Ce sont différents types de bourses,dont des bourses de longue durée,des stages», rapporte-t-elle.

« L’objectif est d’appuyer la capacité professionnelle et de renforcer les échanges afin d’aider les jeunes malgaches à mieux comprendre la Chine », ajoute-t-elle.

En ce moment, trente et un boursiers de Madagascar s’apprêtent à décoller vers la Chine pour poursuivre leurs

études dans différents domaines.

Leur billet d’avion a été remis de la main de l’ambassadrice, hier, au siège de l’ambassade de Chine à Madagascar, à Nanisana-Ambatobe.

Parmi eux, Gilbert Randrianarison, un étudiant en sciences de l’environnement de l’Université d’Antsiranana, qui préparera son doctorat dans une des universités de la Chine. « La Chine m’intéresse spécialement car c’est un pays dont l’économie est en pleine expansion. De plus, les chinois utilisent des technologies modernes dans la gestion de la pollution », explique-t-il.

Les anciens des universités chinoises qui ont déjà achevé leurs études sont au nombre de deux cents, selon l’estimation du président de leur association, Kiady Sikonina. « Être sortant des universités de la Chine facilite

l’accès au monde du travail »,témoigne-t-il.

Durant cet évènement,le représentant du ministère des Affaires étrangères a sollicité le gouvernement chinois

à augmenter le nombre de bourses d’études, octroyées aux Malgaches. L’Ambassade de Chine à Madagascar ne

peut pas pour le moment,lui donner satisfaction.

Elle promet, par contre, la poursuite du partenariat sino-malgache,concernant l’octroi des bourses d’études.

Miangaly Ralitera