Les prévenus dans l’affaire de détournement de deniers publics, à Ambo­hi­mahamasina, ont bénéficié d’une liberté provisoire.

Libre. C’est ainsi que les trois personnes inculpées pour détournement de deniers publics dans la commune rurale d’Ambohimahamasina, sont sorties de la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC), hier.

À l’issue de plus de 4 heures d’audition, le maire de la localité sise dans la région Haute Matsiatra, son secrétaire trésorier et un directeur auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ont bénéficié d’une liberté provisoire « en l’attente de l’instruction de l’affaire, le 8 décembre, sauf changement », indique une source avisée. C’est le sourire aux lèvres donc, que les trois prévenus ont quitté la Chaîne pénale.

La traduction des trois inculpés devant l’entité judiciaire sise aux 67 ha découle d’une enquête menée par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), depuis la fin de l’année 2015, et concernerait des cas de soupçon de malversations financières dans plusieurs communes rurales. Celle d’Ambohi­mahamasina, en particulier, dont deux responsables ont comparu devant la CPAC, concerne un montant de plus de 396 millions d’ariary.

Outre le détournement de deniers publics, favoritisme, usage de faux en écriture publique, abus de fonction et détournement de capitaux ont, également, été les charges retenues dans le dossier présenté par le Bianco à la Chaîne pénale.

Refus

Il est, toutefois, probable, que la CPAC n’a pas estimé les chefs d’inculpation assez lourds pour nécessiter une détention provisoire des prévenus en l’attente de l’instruction. « Le maire a affirmé que la subvention a été encaissée et que les travaux prévus sont faits », a indiqué l’avocat de l’élu d’Ambohi­mahamasina, hier, aux 67ha.

Une autre source indique que le directeur ministériel a tablé sa défense sur des termes de la loi sur les ressources des collectivités territoriales décentralisées (CTD), indiquant, entre autres, que « le chef de l’Exécutif est en charge de la passation, l’exécution et le règlement des marchés (…) ». Le dossier remis par le Bianco à la Chaîne pénale indiquerait, pourtant, que « le paiement des 396 millions d’ariary n’a fait l’objet d’aucune procédure régulière de passation de marché public et les travaux réalisés ne représentent même pas le cinquième de la somme débloquée ».

Un constat inscrit dans une « note de vérification », rédigée par trois inspecteurs généraux de l’Etat (IGE), descendus à Ambohimaha­masina, durant l’année 2015. Des indiscrétions rapportent, du reste qu’au moment de l’attribution du marché à hauteur de plus de 396 millions d’ariary dans la commune rurale d’Ambohi­mahamasina, qui s’est faite, en 2014, aurait été tronquée par « l’intervention d’une autorité régionale », dans la procédure.

Bien que convoquées, « des personnes concernées par cette affaire n’ont pas encore été auditionnées [par le Bianco] », affirme une source avisée. Des refus de comparution qui pourraient avoir allégé le dossier d’inculpation présenté à la Chaîne pénale. Des résistances qui amènent, aussi, à réfléchir sur l’étendue du pouvoir et de l’autorité du Bianco.

Garry Fabrice Ranaivoson