La suspicion de détournement de fonds dans la communed’Ambohimahamasina fait l’objet d’une enquête au Bianco. Un dossier qui risque d’éclabousser des décideurs étatiques et leurs proches.

En douce. Sur ce coup, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), a semble-t-il agi à pas mesurés et sans précipitation. Une discrétion qui pourrait s’expliquer par le fait que le dossier en question est « extrêmement », sensible car pouvant éclabousser des proches de hauts responsables étatiques, voire ces décideurs eux-mêmes.

Le dossier que traitent, actuellement, les enquêteurs d’Ambohidahy concerne un soupçon de détournement de 396 492 444 ariary, prévus pour « une subvention exceptionnelle », pour le compte de la commune d’Ambo­himahamasina. « C’est vers la fin de l’année 2015, que le Bianco avait reçu une doléance concernant des suspicions de détournement de subvention au niveau de plusieurs communes. Des enquêtes ont, ainsi, été menées depuis », indique une source avisée.

À entendre les explications de cette source, il est probable que le dossier en cours d’enquête ne concerne pas, seulement, la commune d’Ambohimahamasina. Quel­ques éléments d’informations amènent, cependant, à penser que cette localité de la région Haute Matsiatra serait le point focal de l’affaire. Le maire de cette commune rurale est, d’autant plus, « resté », au siège du Bianco, à Ambohibao, depuis le week-end, « pour les besoins de l’enquête ».

Cette affaire de probable détournement de plus de 396 millions d’ariary a été révélée par la presse, en avril dernier. Dans « une note de véri­fi­cation », en date du 29 octobre 2015, trois inspecteurs généraux de l’État (IGE), rapportent leur entretien avec le maire d’Ambohama­ha­masina.

Démentis

Un document, où l’élu « accable », nommément Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, mais ministre de l’Intérieur, à l’époque des faits et Clau­dine Razaimamonjy, opé­ratrice économique, réputée proche du couple présidentiel.

« On m’a obligé à virer cette somme au profit d’une personne que je ne connais pas. J’ai refusé, mais il y a eu une pression par téléphone de la part du ministère de l’Intérieur en la personne du ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. (…) Je tiens à préciser que c’est madame Claudine qui m’a appelé pour me dire d’effectuer le virement mais je n’ai pas accepté. C’est après que monsieur le ministre m’a sommé de respecter ses ordres », sont les propos du maire retranscrits dans « la note de vérification ».

Ce dossier a valu une traduction en conseil de discipline des trois IGE et leur affectation à d’autres services, en août. L’affaire a semblé se tasser jusqu’à ce que cette information sur l’existence d’une enquête menée par le Bianco ne soit révélée. Certaines indiscrétions indiquent, du reste, que l’opératrice économique aurait été « convoquée pour les besoins de l’enquête », par le Bureau d’Ambohibao, mais ne s’y serait pas présentée, jusqu’ici.

Rien, pour l’heure, n’indique que le Premier ministre pourrait être happé par l’affaire ou non. Durant la période où l’affaire avait défrayé les chroniques, le locataire de Mahazoarivo n’a eu de cesse de démentir son implication. « Il s’agit tout simplement d’un acte de dénigrement », avait-il soutenu. Pour confirmer les dires du chef du gouvernement, la primature avait même organisé un voyage de presse, à Ambo­himahamasina, en août.

Devant les journalistes, le maire de la commune rurale avait « démenti », les affirmations de « la note de vérification ». Pour écarter toute responsabilité du Premier ministre et de son département, une source auprès du ministère de l’Intérieur affirme qu’« en matière de subvention, le rôle du ministère prend fin au transfert des fonds dans le compte de la commune. Les négocations de contrat entre la collectivité et les opérateurs ne le concernent pas ». Des indiscrétions indiquent que l’enquête sur cette affaire complexe et délicate « est en passe d’être clôturée ».

Garry Fabrice Ranaivoson