Selon la Cour constitutionnelle, les partis politiques ne sont pas autorisés à intervenir dans la désignation du chef de l’opposition. Elle soutient, du reste, que des insuffisances légales ne permettent pas encore d’y procéder.

Dérobade. Pour les partisans de la thèse, qu’à une certaine mesure, la pratique du droit connait des latitudes politiques, la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), publiée, hier, relègue l’opposition à un rôle de figuration.

S’étant déclaré officiellement opposant, le parti Malagasy miara-miainga (MMM), et son extension à l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire VPM-MMM ont décidé de présenter un chef de l’opposition officiel, comme le conçoit la Constitution et la loi portant statut de l’opposition. Sollicité par ces entités politiques, le président de l’Assemblée nationale a saisi la HCC pour donner son avis sur le sujet.

« (…) la désignation du chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale relève du fonctionnement de l’Assemblée, et que dès lors, les partis politiques en tant que tels ne sont autorisés à y intervenir, les groupes parlementaires étant les seuls organes de l’Assemblée nationale autorisés à invoquer les droits qui leur sont conférés et à les mettre en œuvre », soutient la Cour d’Ambohidahy.

La HCC table sur le fait que l’opposition tel que prévu dans la Constitution est une « opposition parlementaire », en vertu du principe de « démocratie représentative », sur laquelle la loi fondamentale serait basée. En vertu de « doctrine en droit comparé », elle soutient ainsi que, « les partis politiques, en tant que tels, n’ayant plus de raison d’être dans l’organisation du travail parlementaire, s’effacent dans le fonctionnement des institutions parlementaires, pour laisser la place aux seuls groupes parlementaires (…) ».

Lacunes

En réaction Toavina Ralambomahay, chef de file du premier parti politique à s’être déclaré officiellement opposant, prenant l’exemple des pratiques françaises, soutient : « Les partis socialistes ou les républicains ne s’effacent jamais au Parlement. Ce sont eux qui sont élus, non pas les groupes parlementaires. (…) et d’ailleurs, tout parlementaire n’est pas obligé d’entrer dans un groupe ».

L’ancien candidat à la députation ironise, par ailleurs, sur le fait que la HCC ait tenté, dans ce cas de figure, de placer un arrêté au dessus de la loi. Dans un de ses considérants, la Cour constitutionnelle soutient, en effet, que « l’ancrage institutionnel de l’opposition parlementaire dans le droit parlementaire, par le biais du groupe parlementaire, militerait plutôt pour accorder davantage une importance accrue [plus qu’à l’article 2 de la loi sur l’opposition] aux dispositions de l’article 29 alinéa in fine », de l’arrêté portant règlement intérieur de la Chambre basse.

Cet article 29 prévoit la procédure de déclaration d’opposition des groupes parlementaires, à Tsimbazaza. Aux dernières nouvelles, le groupe VPM-MMM se serait, pourtant, déjà constitué opposant. Hajo Andrianainarivelo, président national du MMM, qui souhaite briguer le statut de chef de l’opposition officielle, ayant été anciennement candidat à la présidentielle, devrait remplir les critères d’éligibilité ou non, des parlementaires, rappelé dans la décision d’hier.

« La loi portant statut de l’opposition et des partis d’opposition connaît des lacunes et des insuffisances qui ne permettent pas de procéder, présentement, à la désignation du chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale », soutient, pourtant, la HCC. Toavina Ralambomahay quant à lui de déclarer qu’« il y a une part d’erreur », du MMM dans la situation actuelle, « en donnant de l’importance à des institutions et des personnes », au détriment des partis politiques. « Et voilà, toute l’opposition est bloquée », conclut-il.

Garry Fabrice Ranaivoson