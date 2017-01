La suite des débats sur la désignation du chef de l’opposition dépend donc, du pouvoir Exécutif.

Ainsi soit-il. Devant la presse, hier, Jean Eric Rakoto­arisoa, président de la Haute cour constitutionnelle (HCC), a réaffirmé qu’il existe des points à préciser et étayer dans la loi sur l’opposition avant de pouvoir procéder à la désignation du chef de l’opposition. Des précisions qui doivent être faites par le biais d’actes règlementaire.

« L’objectif est que le chef de l’opposition ait une base solide. Pour éviter les contestations », a déclaré le numéro un de la HCC, en marge d’une cérémonie de remise de matériel informatique et d’appui aux collectes d’information et documentation de la part du bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie, hier, à Ambohidahy. Les propos du professeur en droit constitutionnel lancent donc la balle dans le camp de l’Exécutif.

Dans une décision, le 12 janvier, la Cour d’Ambo­hidahy, a en effet, soutenu : « La loi portant statut de l’opposition et des partis d’opposition connaît des lacunes et des insuffisances qui ne permettent pas de procéder, présentement, à la désignation du chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale ». L’absence de précision quant à la modalité de désignation a, notamment, été pointée du doigt par la HCC, particulièrement, « l’élection », qui y est soulevée.

Volonté politique

Outre les lacunes légales, dans sa décision du 12 janvier, la Cour constitutionnelle a, également, soutenu : « (…) la désignation du chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale relève du fonctionnement de l’Assem­blée, et que dès lors, les partis politiques en tant que tels ne sont autorisés à y intervenir, les groupes parlementaires étant les seuls organes de l’Assemblée nationale autorisés à invoquer les droits qui leur sont conférés et à les mettre en œuvre ».

Une remarque réitérée par le professeur Rakotoa­risoa, hier. Le statut de l’opposition prévoit la désignation d’un commun accord de leur chef par les opposants officiels. Ou qu’à défaut d’accord, c’est « le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l’opposition officiel ».

Lors d’un échange sur les réseaux sociaux, hier, Toavina Ralambomahay, chef de file du premier parti politique à s’être officiellement déclaré opposant auprès du ministère de l’Intérieur a martelé que « la loi est très claire ». L’ancien candidat à la députation dans le 5e arrondissement d’Antananarivo, ajoute que le chef de l’opposition « peut être contesté », arguant que le statut de l’opposition prévoit des motifs et une procédure pour le déchoir.

« (…) si le chef de l’opposition officiel n’assure pas pleinement son rôle, il peut encourir une destitution à la demande de trois quarts des députés de l’opposition par le procédé d’un vote secret », prévoit la loi portant statut de l’opposition. La HCC en a, toutefois décidé ainsi. Questionné sur la promptitude avec laquelle l’Exécutif devrait adopter les actes règlementaires requis par l’institution judiciaire, hier, son président a répliqué : « Nous avons indiqué que cela devrait se faire dans les meilleurs délais donc, rapidement ».

Toavina Ralambomahay déplore, toutefois, que « dire qu’il y a urgence n’est qu’une manière de botter la balle dans le camp de l’Exécutif. Ce dernier n’a rien fait en 3 ans ». Interviewée par la radio Antsiva, hier, Sahondra Rabenarivo, juriste, elle aussi, a fait la remarque sur la dérobade de la HCC. Elle souligne, par ailleurs, qu’il n’y a pas de volonté politique de concrétiser les dispositions légales sur l’opposition.

Une exclusivité parlementaire

En réaction, l’opposant Toavina Ralambomahay réplique que « l’opposition n’est pas, seulement, l’affaire des opposants. (…) la nomination du chef de l’opposition ne concerne que le Parlement, selon la HCC. (…) Il sera, pourtant, facile pour le pouvoir de gérer les parlementaires. De l’autre côté, pour la Haute cour constitutionnelle, les citoyens ne sont donc pas concernés ».

Garry Fabrice Ranaivoson