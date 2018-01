L’exploitation du port de Taolagnaro s’avère être une solution face à la saturation de celui du grand port de l’Est.

À reconsidérer. Le port de Toamasina a atteint sa capacité d’accueil de deux cent mille conteneurs annuels. Le terminal à conteneurs connaît un flux sans précédent le contraignant à refuser des conteneurs vides malgré son matériel qui peut effectuer au moins quarante cinq mouvements par heure. Près de sept millions de tonnes de marchandises sont traitées par an en import-export. Des chiffres qui connaîtront encore une hausse, notamment à partir du second trimestre de cette année.

En attendant les travaux d’extension du grand port, avec au moins une capacité de traitement annuel de quatre cent soixante mille conteneurs prévu avec les Japonais en 2020, 80% du trafic national passeront encore par le port de Toamasina.

Les autres ports se trouvent limités par les infrastructures et des eaux non profondes. « Le tirant d’eau pour le port de Mahajanga n’est que de 4,5m et 12m en rade avec un terre-plein 16 935m2 », précise Michel Rakotomahefa, pilote maritime au port de Mahajanga. Celui de Toliara n’atteint qu’un maximum de 8m et 14m en rade et est en pleine réhabilitation avec l’Autorité portuaire maritime et fluviale, mais il ne peut traiter que six cents conteneurs par mois. La réhabilitation de celui de Maintirano est aussi à l’étude.

Sans issue

Pascal Rakotosolofo, opérateur en import-export, propose une meilleure exploitation du port d’Ehoala, à Taolagnaro. « C’est l’un des ports les plus profonds dans tout l’océan Indien et qui est capable de supporter le flux existant actuellement à Toamasina. Le port est couvert par les normes internationales de sûreté ISPS», indique-t-il. Le port d’Ehoala possède, en effet, un môle polyvalent comprenant trois postes à quai, avec un brise-lame de 625m, un terre-plein pour le stockage des containers, un bloc d’alimentation électrique pour les containers réfrigérés et un tirant d’eau pouvant atteindre 16,75m.

QMM a annoncé en novembre, son retrait de la gestion du port d’Ehoala car la société canadienne a jugé que les résultats obtenus jusqu’ici n’ont pas atteint les objectifs visés. Une centaine d’escales par an seulement depuis 2009. « QMM n’est pas un opérateur portuaire, mais un exploitant d’ilménite et c’est mieux de confier la gestion du port à des compagnies expérimentées », précise Ny Fanja Rakotomalala, PDGde QMM.

Outre ce retrait de QMM dans la gestion du port qui a coûté 275 millions de dollars, le transport des marchandises par voie terrestre réside dans l’impossible.

Il est prévu que les 507 km de cette route nationale seront réhabilités sur financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour 235 millions de dollars. Une suite effective de l’accord de financement, signé le 30 novembre, en côte d’Ivoire par le président de la République et les représentants de la BEI, est ainsi vivement attendue.

Mirana Ihariliva