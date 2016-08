Sanction sévère. L’Alliance Voary Gasy a rapporté dans un communiqué, hier, les sentences des personnes

accusées de trafic de tortues en provenance de Madagascar vers la Chine, annoncé par la justice « Intermediate

court of Guangzhou- Chine » le 26 juillet.

« Les juges ont rendu un jugement sévère de onze ans d’emprisonnement et soixante quinze mille cinq cent trois dollars d’amende pour le leader des trafiquants. Cinq ans et sept mille cinq cent dix dollars

pour l’agent de Guanzhou Bayun Airport, et deux à sept ans pour les autres », éclaircit le communiqué.

Ils seraient sept personnes à être impliquées dans cette affaire.

Ces trafiquants auraient coopéré pour exporter des tortues vers la Chine continentale, depuis 2014. Dans

cette bande, se trouvent des fournisseurs, des passeurs, dont un agent de l’aéroport de Guangzhou qui a permis

à ce gang de faire passer facilement ces animaux. Leur objectif aurait été de reproduire ces animaux en Chine,

pour pouvoir les vendre après.

Actuellement, la saisie de quelque six cent quarante tortues à Andranovory Tuléar, le 29 juillet, qui a permis l’arrestation de quatre personnes, est en phase d’instruction au tribunal de première instance d’Ambovombe avec

la mise en détention préventive des« présumés » auteurs.

Miangaly Ralitera