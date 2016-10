Un tremblement de terre s’est fait ressentir à Antana­narivo et dans la partie Ouest de la capitale, très tôt, hier matin. Son épicentre a été enregistré à 67km à l’Ouest d’Antananarivo, à 14,5 km de Miarinarivo et à 12 km du lac Itasy, sur une magnitude de 4,72 à l’échelle de Richter. C’était à 3 heures 48 minutes. « C’est une zone volcanique. Ces mouvements sont provoqués par l’affaissement des anciennes failles volcaniques », explique le Dr Gérard Rambolamanana, directeur de l’Institut et observatoire de Géophysique d’Anta­nanarivo (IOGA), hier.

Sa durée n’a pas été indiquée dans le mail rapportant l’interprétation du séisme. Les personnes matinales qui l’ont ressenti, se sont souvenues de quelques secondes de secousses. Ce séisme n’aurait pas provoqué de dégât majeur. « Il nous a peut-être fait sursauter du lit, mais aucune maison ne s’est effondrée », rapporte un élément de la gendarmerie à Miarinarivo. Gérard Rambolamanana a, d’ailleurs, souligné que ce séisme n’est pas assez puissant.

Ces derniers temps, le mouvement de la terre était fréquent. Rien d’inquiétant, selon le scientifique. La terre bougerait tout le temps.

Miangaly Ralitera