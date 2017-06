Le Plateforme humanitaire du secteur privé de Madagascar (PSPH) envisage un projet de forage dans le Grand Sud de la Grande île. Les deux mille habitants de la commune rurale d’Andra­no­hinaly, district de Toliara II, bénéficieront d’une adduction d’eau issue d’un forage de soixante mètres de profondeur. Un dîner de levée de fonds a été réalisé le 9 juin à l’Hôtel Colbert dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Effecti­vement, le projet en question nécessite un financement de 79 566 264 ariary.

Les habitants de cette commune pourront s’approvisionner en eau, au prix de 200 ariary le bidon de 20 litres, rapporte un communiqué. D’autres projets d’adduction d’eau sont déjà en cours d’étude et de financement. C’est le cas du fokontany Sakavilany, dans la commune d’Andranovory, et du fokontany Andranovory centre dans le district de Toliara II. Leurs habitants doivent, soit chercher de l’eau à 3 km du village, soit attendre le ravitaillement en camion privé, à raison de 300 ariary le bidon de 20 litres. Le PSPH s’engage à contribuer à l’adduction d’eau potable et se sent motivé pour l’accomplissement de ces projets.

Mamisoa Antonia