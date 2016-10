Plus de quatre cent mille jeunes arrivent sur le marché du travail, chaque année. Certaines entreprises refuseraient de les embaucher, par manque de ponctualité et de maturité, d’après les résultats d’une enquête réalisée à Fort Dauphin, selon un responsable de l’ Organi­sation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), dans le cadre d’une réunion des réseaux de journalistes du Système des Nations Unies à Andraharo, la semaine dernière.

Ce n’est en aucun cas une étude nationale faite sur tous les jeunes. Toutefois, l’observation directe des responsables du Bureau international du travail (BIT), grâce à leurs discussions avec certaines entreprises, affirme que la mentalité « non travailleur » des jeunes est inquiétante, actuellement. « Les jeunes ont du mal à se stabiliser sur un poste. Dès qu’on leur propose un salaire supérieur à ce qu’il gagne, même de 100 000 ariary, ils changent », explique Clara Ramaromanana, point focal de l’information au sein du BIT. C’est dans ce contexte que des cours de leadership et de citoyenneté doivent être introduits dans des formations offertes aux jeunes.

Miangaly Ralitera