À point nommé. L’assemblée générale des Nations-Unies se tiendra la semaine prochaine à son siège à New-York. Pour l’occasion, des cadres de la sécurité et de la défense malgaches se rendront sur place pour « un échange et partage d’expériences », concernant la sécurisation de sommets, de conférences internationales et la protection des participants.

La délégation comprenant des responsables de l’armée et de la gendarmerie nationale, invitée à New-York a été reçue par Violette Kakyomya, représentante résidente du Système des Nations-Unies à Madagascar, hier, à Andraharo. Durant la rencontre, il a été dit qu’il s’agit « d’un perfectionnement des acquis » aux côtés des responsables du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations-Unies (UNDSS).

« La délégation expérimentera également le fonctionnement du système sécuritaire au niveau du bâtiment des Nations-Unies lors de la prochaine assemblée générale », indique le communiqué rapportant la rencontre d’hier. Parmi la délégation qui rejoindra New-York du 6 au 9 septembre, le colonel Rika Chan Kan soutient que « cette visite vient à point nommé, surtout qu’il cadre avec le sommet des Nations-Unies. Les acquis nous seront utiles pour les sommets à venir à Madagascar ».

La sécurisation du sommet du Marché commun de l’Afrique oriental et austral (COMESA), en octobre et celui de la francophonie, en novembre, ainsi que celle des hautes personnalités devant y prendre part, figure parmi les points sensibles de l’organisation. Le colonel Lala Jacquis Rakotonirina, affirme, toutefois : « Nous avons déjà une certaine expérience. Il y a eu, par exemple, l’APF [Assemblée parlementaire francophone]. Il s’agira plus d’un perfectionnement des acquis durant ce voyage ».

Garry Fabrice Ranaivoson