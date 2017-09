Un couple voleur et son complice ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora, hier. Ils ont dérouté un 4×4 de marque Mazda.

Traduits devant le parquet d’Anosy, trois voleurs de voiture dont un couple ont été mis sous les verrous, hier. La police économique les a arrêtés le lundi 28 août à Manovoriaka Fianarantsoa où ils ont caché leur butin. Ils ont été activement recherchés après que le propriétaire du véhicule, un Indien, s’est présenté à la brigade criminelle (BC) pour déclarer le vol survenu le mercredi 12 avril à Ambaranjana.

Lors de la perquisition, le 4×4 n’avait plus sa plaque d’immatriculation. Un téléviseur à écran plat a été également saisi chez les pillards. L’enquête judiciaire révèle que deux ordinateurs portables, deux téléphones, un disque dur externe, un chèque d’un million d’ariary, un dossier foncier, des billets en euro, une boîte remplie de bijoux et de clés, des certificats de nationalité et une carte d’identité nationale n’ont pas pu être récupérés.

« Ce jour-là, le chauffeur qui venait de m’accompagner en voiture aux 67ha a cambriolé notre appartement. Il a profité de l’absence de ma famille pour passer à l’action », a indiqué le patron. Le brigand et sa femme se sont servis d’une meule pour couper les grilles de protection de la maison. Ils sont repartis avec le 4×4 de couleur gris, immatriculé 6979 TBD et ont disparu. Le dernier indice a montré qu’il roulait vers Fianarantsoa.

Plusieurs identités

Un avis de recherches contre le chauffeur a été lancé. Il changeait souvent d’identité, selon une source sécuritaire, et ce qui aurait rendu la chasse difficile. « Les bandits ont brûlé et jeté dans le fleuve de Matsiatra les deux ordinateurs munis d’un système mondial de positionnement (GPS) et une partie des dossiers dérobés », a précisé l’enquêteur.

Le conducteur était déjà à la recherche d’ un client pouvant acheter le 4×4, mais il a échoué. Il a été aperçu dans la ville pour l’échange des billets euro en ariary. Sur l’instant, il a pu échapper au piège tendu par les forces de l’ordre. Une source de renseignements de la police a indiqué que le suspect a fait parler de lui à Marovoay en se faisant passer pour un prospecteur. Fixés finalement sur leur sort, les pillards ont été écroués.

Hajatiana Léonard