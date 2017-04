Le nombre d’individus mineurs suicidaires est alarmant. Quatorze sont passés à l’acte, en mars.

Des adolescents suicidaires. Treize mineurs sont passés à côté de la mort, durant le mois de mars. Après avoir tenté de se suicider, ils s’en sont sortis indemnes, grâce à des prises en charge au service de la réanimation médicale et de toxicologie clinique du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha, selon le Dr Christian Rakotonirina, médecin traitant dans ce service, en consultant le registre des patients, hier. Les secours sont arrivés trop tard pour une adolescente de 17 ans. Travaillant en tant que femme de ménage dans la capitale, elle aurait mis fin à ses jours, et aurait déjà été décédée lors de son arrivée à l’hôpital.

Parmi ces jeunes suicidaires figurent des jeunes de 17-18 ans, deux garçons de 15 ans, une adolescente de 14 ans, et la plus jeune est âgée de 13 ans. «Les problèmes familiaux, à savoir la séparation des parents, pour les moins jeunes, et les problèmes sentimentaux pour les plus âgés, englobent les motifs des tentatives de suicides», explique le Dr Christian Rakotonirina.

Seconde cause de décès

Les statistiques révèlent que les jeunes sont très nombreux à se donner la mort. En 2013, l’âge moyen des suicidaires est de 17,61 ans. Le suicide est par ailleurs, la deuxième cause de décès, chez les jeunes de 15 à 29 ans. Selon le professeur Bertille Rajaonarison, psychiatre, la dépression peut conduire au suicide. Nombreuses sont les causes de la dépression, à savoir le stress, la consommation d’alcool et de drogue, l’automédication, mais les problèmes quotidiens, comme le chômage, la pauvreté, le décès d’un proche, la rupture sentimentale, la maladie peuvent aussi la déclencher. Elle se présente par la perte d’énergie, la modification de l’appétit, l’augmentation ou la diminution du sommeil, l’anxiété, la baisse de concentration, l’indécision, l’agitation, le sentiment de dévalorisation, de culpabilité ou de désespoir, des pensées autodestructrices ou suicidaires.

Durant la célébration de la journée mondiale de la Santé à Ampefiloha, un test d’évaluation de la dépression a été effectué. Les résultats du test ont révélé que nombreux sont les personnes touchées par cette maladie mentale.

Une quarantaine de suicidaires

Une quarantaine de personnes ont tenté de mettre fin à leur vie, durant le mois de mars, selon le chiffre du CHU JRA. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être passées à l’acte. Elles ont été 20 à avoir tenté de mettre fin à leur vie et les hommes de la même tranche d’âge ont été six.

Miangaly Ralitera