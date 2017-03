La Réunion attend une nouvelle dépression tropicale. Mais ce 7e système de la saison peine à s’intensifier.

Alors qu’Enawo,même affaibli continue de balayer Madagascar du Nord au Sud, le septième système de la saison peine à s’organiser. Hier matin à 4h, il se trouvait à 1540km à l’Est-Nord-Est de La Réunion et se dirigeait vers l’Ouest à 15 km/h.

Quelques heures plus tard, à 10h, le système se situait toujours à la même distance des côtes réunionnaises, 1540 km. Non, la dépression tropicale n’a pas fait de surplace, mais a pris la direction du Nord-Ouest à une vitesse de 9km/h.

En fin de journée, le système s’est quelque peu éloigné des côtes réunionnaises. Il se situait à 16h à 1565 km au secteur Est-Nord-Est et était quasi-stationnaire.

Ce soir le système devrait amorcer un virage vers le Sud. Le week-end prochain il pourrait accélérer vers le Sud-Ouest dans le sillage de ce qui restera d’Enawo ressorti en mer.

«La petite taille du système le rend particulièrement sensible à son environnement, notamment en altitude, ce qui rend la prévision d’intensité difficile», souligne le Centre des cyclones tropicaux de La Réunion.

Intensification

Le déplacement rapide du météore pourrait lui permettre de maintenir son intensité. À partir de dimanche, l’environnement météorologique du système pourrait se réintensifier malgré des eaux plus froides.

Pour autant, le système ne devrait passer au stade de tempête tropicale qu’en fin de semaine. Pour l’instant, il s’agit toujours d’une dépression tropicale.

