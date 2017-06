Le centre hospitalier universitaire d’Andohatapenaka dispose d’un appareil de scintigraphie. Il permet un diagnostic précis et détaillé du cancer.

Deux en un. Le traitement du cancer évolue. Un appareil de scintigraphie est fonctionnel au centre hospitalier universitaire (CHU) à Andohatapenaka, depuis une dizaine de jours. Il s’agit d’une gamma caméra dernier cri, qui se distingue par la présence d’une gamma caméra et d’un scanner. À la différence d’un scanner, cette caméra à scintillation permet de localiser avec détail et précision les métastases. «Même la plus petite lésion est détectée par cette gamma caméra, tandis que le scanner nous donne l’image précise de la localité de la tumeur», explique le Dr Andriamparany Ravelo Rasata, chef de service de la médecine nucléaire au CHU d’Andohatapenaka, hier, lors de la cérémonie d’inauguration de ce don de l’association Rotary Club de Reims.

Colette Vaudrey, spécialiste en endocrinologie et en médecine nucléaire, membre de cette association, de rajouter : « avec la scintigraphie, on peut voir les métastases du corps entier. On voit tout d’un seul coup, par une seule image qu’on obtient rapidement. On va voir les métastases du corps entier. S’il y a plusieurs métastases osseuses le long du squelette, on les verra tous ».

Payant

Ce diagnostic est possible avec administration de produits radioactifs. Il émet un scintillement lorsqu’une lésion est localisée. « Les produits radioactifs utilisés dans ce diagnostic sont à très faibles doses, il n’y a donc rien à craindre, même avec les femmes enceintes», rassure le médecin.

Depuis, le service a effectué soixante cinq diagnostics. «Nous avons reçu des patients dont le résultat du scanner a été non-concluant. Leur maladie a été confirmée chez nous », rajoute le responsable du service.

Ce spécialiste de la médecine nucléaire précise que Madagascar a franchi un grand pas, en se dotant de cet appareil. « Il ne sera plus difficile aux oncologues de donner le traitement approprié aux patients. En effet, il faut préciser que le traitement est différent d’un stade de la maladie à un autre. Il devra, ainsi, diminuer le taux de mortalité», poursuit le Dr Rasata, qui invite tout le monde à faire un diagnostic cet appareil. L’examen n’est pas gratuit. Toutefois, son coût serait moins élevé comparé à celui d’un scanner.

À part les métastases, cette gamma-caméra permet aussi de détecter d’autres maladies, comme le problème de reins, la thyroïde…

Miangaly Ralitera