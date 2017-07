Face à une énorme demande, la production locale n’arrive pas à assouvir le besoin en farine. Pour cette denrée, la Grande île est fortement dépendanet de l’importation.

Colossal. Ingrédient de base en pâtisserie, viennoiserie, boulangerie, biscuiterie, crêperie, pâte… la farine concerne une multitude d’activités. Cette denrée est très demandée sur le marché local. À en croire José, fabriquant et distributeur de « cookies » pour plusieurs marchés de la capitale: « En période de fête, surtout entre le mois de novembre et décembre, nous achetons près de cinq tonnes de farine. Par ailleurs, en période creuse, nous utilisons en moyenne un à deux tonnes par mois », a t-il avancé. Même son de cloche pour un grossiste de pâte artisanale qui utilise au quotidien en moyenne 50 kilogrammes de farine soit douze sacs de cette denrée, selon ses explications.

Approvisionnement

« Nous sommes encore très dépendants de la farine importée majoritairement en provenance de l’Égypte », a indiqué Valonirina Randrianarison, commissaire du commerce et de la concurrence. Consécutive à l’insuffisance de la farine produite localement, Madagascar doit toujours avoir recours à l’importation. Selon les chiffres issus du ministère du Commerce et de la Consommation, depuis plusieurs années, le volume de farine importée a tourné autour de 100 000 tonnes. Pour l’année 2010 Madagascar en a importé 101 000 tonnes, 90 000 tonnes en 2013 et 101 000 tonnes en 2015. Quant à la production locale, « pour l’heure un seul producteur a été enregistré localement. On estime que sa production n’excède même pas le quart de l’importation », a indiqué notre interlocuteur.

Toujours dans cet élan, à ce jour, le prix n’a pas encore fléchi, a souligné un grossiste d’Anosibe. « Le sac se négocie à environ 100 000 ariary à raison de 2 200 ariary le kilogramme », a t-il indiqué. Cette flambée serait consécutive à une perturbation au niveau des navires qui transportent le produit durant la période cyclonique au mois de mars et avril, a t-il poursuivi. Encore, cette tendance risque de se poursuivre, consécutive à l’arrêt des activités aux frontières ayant bloqué des marchandises au port.

Soa-Mihanta Andriamanantena